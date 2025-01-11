Трендові серіали 2025 — що обов'язково подивитись у новому році

Фрагмент з серіалу "Гра в кальмара". Фото: скриншот відео

Цей рік обіцяє стати справжнім подарунком для тих, хто любить занурюватися у багатосерійні історії. Нас чекають як повернення улюблених хітів, так і абсолютно нові проєкти, що точно варто додати у свій список перегляду.

Новини.LIVE розповість про найбільш трендові серіали, що вийдуть у 2025 році.

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"Гра в кальмара", 3 сезон

Після феєричного другого сезону фанати з нетерпінням чекають продовження. В середині 2025 року серіал обіцяє поставити крапку в цій напруженій історії. Третій сезон стане фінальним і, за словами творців, перевершить очікування.

Сюжет усе так само обертається навколо смертельної гри, де учасники, які борються з боргами, ризикують життям заради шансу виграти величезну суму грошей. У новому сезоні Сон Гі Хун повертається разом із поліцейським Хван Джун Хо, щоб зупинити гру назавжди. Але протистояти майстерному і хитрому ворогу буде непросто. Що чекає героїв у фіналі? Скоро дізнаємося!

"Венздей", 2 сезон

Другий сезон серіалу про загадкову Венздей Аддамс обіцяє ще більше таємниць і містики. Цього разу романтична лінія відійде на другий план, а в центрі уваги буде магія, жахи і складні стосунки між членами родини Аддамсів. Особливо цікаво буде спостерігати за динамікою між Венздей і її матір'ю Мортісією.

Дженна Ортега повернеться до своєї ролі і навіть спробує себе як сценаристка та продюсерка. Також фанати сподіваються побачити Леді Гагу і Стіва Бушемі, хоча офіційно це поки не підтверджено. Одне можна сказати точно: другий сезон здивує!

"Той, що біжить по лезу 2099"

Легендарна франшиза отримує нове життя у вигляді серіалу. Цього разу події відбуваються через 50 років після фільму "Той, що біжить по лезу 2049". Сюжет обіцяє зберегти атмосферу оригінальної історії Рідлі Скотта, яка вже давно стала класикою.

У центрі подій — дві реплікантки, що потрапили в епіцентр змови, яка загрожує життю цілого міста. На головних ролях — Гантер Шафер ("Ейфорія") і Мішель Йео, володарка "Оскара".

Незважаючи на брак інформації про проєкт, фанати вже в передчутті — серіал обіцяє бути не менш захопливим, ніж його попередники.

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