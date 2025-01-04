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Наймодніші хобі для жінок у 2025 — що зараз у тренді

4 січня 2025 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніші жіночі хобі 2025 — те, про що всі говорять
Жінка прямує на зайняття. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Сучасний світ дарує жінкам неймовірно широкий вибір цікавих занять, і сьогодні обмеження давно в минулому. Тепер кожна може знайти хобі до душі, яке стане не лише джерелом задоволення, а й способом самовираження.

Новини.LIVE зібрав найпопулярніші заняття, які підкорили серця багатьох жінок.

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Гончарство

Гончарство стає все більш популярним. Це заняття дозволяє відчути радість від створення чогось власними руками. Від звичайного горщика до витончених прикрас — це хобі підходить і початківцям, і досвідченим майстрам. Багато студій та курсів відкрили свої двері для всіх охочих.

Гончарство одне з найпопулярніших хобі
Гончарство. Фото: Freepik

Ебру (живопис на воді)

Незвичайне мистецтво з Туреччини дає змогу створювати унікальні малюнки на воді, які потім переносяться на папір чи тканину. Ебру підходить навіть тим, хто ніколи не малював. Це не просто творчість, а спосіб розслаблення і відпочинку.

Африканські барабани

Ритм барабанів підкорює серця багатьох. Не обов’язково бути музикантом, головне — відчути ритм і дозволити звукам розповісти вашу історію. Цей процес заряджає енергією та дарує особливий настрій.

Африканські барабани досить незвичне, але цікаве хобі
Африканський барабан. Фото: Freepik

Фанфікшен

Для тих, хто любить писати, фанфікшен — ідеальний вибір. Тут можна придумати нові історії за мотивами улюблених книг чи фільмів. Можливо, саме ваш твір стане хітом, як колись "П’ятдесят відтінків сірого".

Ломографія

Фотографія без правил і обмежень — саме так можна описати ломографію. Це можливість знайти красу навіть у неідеальних кадрах. Ломографи знімають життя таким, як воно є, і часто перетворюють це заняття на стиль життя.

Канзаші

Це японське мистецтво створення прикрас для волосся. В наш час канзаші більше про творчість, ніж про дотримання традицій. Яскраві та оригінальні прикраси додають образу індивідуальності, а створення таких аксесуарів приносить справжнє задоволення.

Створення прикрас для волосся захоплює
Мистецтво канзаші. Фото: Freepik

Карвінг

Різьба по фруктах і овочах вражає своєю витонченістю. Квіти з кавунів чи яблук прикрасять будь-який стіл. Це мистецтво стало настільки популярним, що навіть проводяться чемпіонати з карвінгу.

Миловаріння

Робити мило власними руками — це не лише корисно, а й творчо. Ви самі вирішуєте, який аромат, колір і форму воно матиме. Це заняття дозволяє не просто створити щось практичне, а й втілити свої ідеї у життя.

Раніше ми писали про те, які тренди в одязі на 2025 рік вже усі обговорюють. 

Також ми повідомляли, які стрижки з 90-х будуть знову на піку популярності у 2025 році.

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00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

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