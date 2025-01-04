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Самые модные хобби для женщин в 2025 — что сейчас в тренде

4 января 2025 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самые модные женские хобби 2025 – то, о чем все говорят
Женщина направляется на занятия. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Современный мир дарит женщинам невероятно широкий выбор интересных занятий, и сегодня ограничение давно в прошлом. Теперь каждая может найти хобби по душе, которое станет не только источником удовольствия, но и способом самовыражения.

Новини.LIVE собрал самые популярные занятия, покорившие сердца многих женщин.

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Гончарство

Гончарство становится все более популярным. Это занятие позволяет ощутить радость от создания чего-то собственными руками. От обычного горшка до изящных украшений — это хобби подходит и начинающим, и опытным мастерам. Многие студии и курсы открыли свои двери для всех желающих.

Гончарство – одно из самых популярных хобби.
Гончарство. Фото: Freepik

Эбру (живопись на воде)

Необычное искусство из Турции позволяет создавать уникальные рисунки на воде, которые потом переносятся на бумагу или ткань. Эбру подходит даже тем, кто никогда не рисовал. Это не просто творчество, а способ расслабления и отдыха.

Африканские барабаны

Ритм барабанов покоряет сердца многих. Не обязательно быть музыкантом, главное — почувствовать ритм и позволить звукам рассказать вашу историю. Этот процесс заряжает энергией и дарит особое настроение.

Африканские барабаны довольно необычное, но интересное хобби
Африканский барабан. Фото: Freepik

Фанфикшен

Для тех, кто любит писать, фанфикшен — идеальный выбор. Здесь можно придумать новые истории по мотивам любимых книг или фильмов. Возможно, именно ваше произведение станет хитом, как когда-то "Пятьдесят оттенков серого".

Ломография

Фотография без правил и ограничений — именно так можно описать ломографию. Это возможность найти красоту даже в неидеальных кадрах. Ломографы снимают жизнь такой, как она есть, и часто превращают это занятие в стиль жизни.

Канзаши

Это японское искусство создания украшений для волос. В наше время канзаши больше о творчестве, чем о соблюдении традиций. Яркие и оригинальные украшения придают образу индивидуальности, а создание таких аксессуаров доставляет настоящее удовольствие.

Создание украшений для волос увлекает
Искусство канзаши. Фото: Freepik

Карвинг

Резьба по фруктам и овощам поражает своим изяществом. Цветы из арбузов или яблок украсят любой стол. Это искусство стало настолько популярным, что даже проводятся чемпионаты по карвингу.

Мыловарение

Делать мыло собственными руками — это не только полезно, но и сами решаете, какой аромат, цвет и форму оно будет иметь. Это занятие позволяет не просто создать нечто практическое, но и воплотить свои идеи в жизнь.

Раньше мы писали о том, какие тренды в одежде на 2025 год уже все обсуждают.

Также мы сообщали, какие стрижки из 90-х будут снова на пике популярности в 2025 году.

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