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Модні професії 2025 — чим займатися, щоб бути в тренді

3 січня 2025 21:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові професії 2025 — робота мрії з гарною оплатою
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

В Україні останнім часом з’являється все більше незвичайних і цікавих професій, які не тільки дозволяють розкрити свій творчий потенціал, але й забезпечують комфортний графік роботи та можливість непогано заробляти. У таких професіях є все: нотки мистецтва, спілкування з цікавими людьми, а також шанс працювати на себе.

Новини.LIVE пропонує розглянути найяскравіші напрями, які стали популярними останнім часом.

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Арт-терапевт

Арт-терапія — це поєднання мистецтва та психології. Сучасні арт-терапевти допомагають людям подолати стрес або душевні труднощі через творчість.

Музика, танці, малювання або навіть театральні постановки — все це інструменти для роботи з емоціями. Підійде професія тим, хто любить творчість, розбирається в психології та щиро хоче допомагати людям.

Багато модних професій пов'язані з творчістю
Художниця. Фото: Freepik

Баєр

Любите моду та завжди в курсі останніх трендів? Баєр — професія, яка дозволяє заробляти на своєму вмінні знаходити найкраще в світі fashion.

Вони закуповують одяг і аксесуари для магазинів, формуючи стильні колекції для клієнтів. Це заняття для тих, хто добре торгується, має чудове почуття стилю й розуміється на економіці.

Фітодизайнер

Фітодизайнери працюють із живими рослинами, створюючи композиції для домівок, офісів чи навіть ресторанів. Їхня робота перетворює простір на затишне та стильне місце.

Якщо ви знаєтеся на рослинах і вмієте втілювати оригінальні ідеї, це може стати чудовим напрямком для розвитку.

Професія фітодизайнера зараз в тренді
Фітодизайнер. Фото: Freepik

Шопер

Шопер допомагає людям підбирати одяг, орієнтуючись на моду й стиль клієнта. Ця професія ідеальна для тих, хто любить шопінг, знається на трендах і має чудовий смак.

Уміння бути комунікабельним і завжди мати бездоганний вигляд — важливі якості для шопера.

Ці професії ідеально підходять для креативних людей, незалежно від статі. Сьогодні межі між "чоловічими" і "жіночими" професіями стираються, і всі ці напрямки відкриті як для дівчат, так і для хлопців.

Якщо ви шукаєте щось незвичайне, де можна проявити свої таланти, сучасний ринок праці точно має, що запропонувати.

Раніше ми писали про те, які старовинні українські імена знову в моді.

Також ми повідомляли, що з 2000-х повернулось в тренди цього року. 

робота мода професії доходи 2025 рік

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