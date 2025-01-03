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Модные профессии 2025 — чем заниматься, чтобы быть в тренде

3 января 2025 21:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые профессии 2025 — работа мечты с хорошей оплатой
Девушка работает на ноутбуке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В Украине в последнее время появляется все больше необычных и интересных профессий, которые позволяют не только раскрыть свой творческий потенциал, но и обеспечивают комфортный график работы и возможность неплохо зарабатывать. В таких профессиях есть все: нотки искусства, общение с интересными людьми, а также шанс работать на себя.

Новини.LIVE предлагает рассмотреть самые яркие направления, которые стали популярны в последнее время.

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Арт-терапевт

Арт-терапия — это сочетание искусства и психологии. Современные арт-терапевты помогают людям преодолеть стресс или душевные трудности через творчество.

Музыка, танцы, рисование или даже театральные постановки — все это инструменты для работы с эмоциями. Подойдет профессия любящим творчество, а также тем, кто разбирается в психологии и искренне хочет помогать людям.

Многие модные профессии связаны с творчеством
Художница. Фото: Freepik

Байер

Любите моду и всегда в курсе последних трендов? Байер — профессия, которая позволяет зарабатывать на своем умении находить лучшее в мире fashion.

Они закупают одежду и аксессуары для магазинов, формируя стильные коллекции для клиентов. Это занятие для тех, кто хорошо торгуется, имеет прекрасное чувство стиля и разбирается в экономике.

Фитодизайнер

Фитодизайнеры работают с живыми растениями, создавая композиции для домов, офисов или ресторанов. Их работа превращает простор в уютное и стильное место.

Если вы знаете растения и умеете воплощать оригинальные идеи, это может стать отличным направлением для развития.

Профессия фитодизайнера сейчас в тренде
Фитодизайнер. Фото: Freepik

Шопер

Шопер помогает людям подбирать одежду, ориентируясь на моду и стиль клиента. Эта профессия идеальна для тех, кто любит шопинг, разбирается в трендах и имеет отличный вкус.

Умение быть коммуникабельным и всегда иметь безупречный вид — важные качества для шопера.

Эти профессии идеально подходят для креативных людей, независимо от пола. Сегодня границы между "мужскими" и "женскими" профессиями стираются, и все эти направления открыты как для девушек, так и для парней.

Если вы ищете что-нибудь необычное, где можно проявить свои таланты, современный рынок труда точно имеет, что предложить.

Раньше мы писали о том, какие старинные украинские имена снова в моде.

Также мы сообщали, что с 2000-х вернулось в тренды этого года.

работа мода профессии доходы 2025 год

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