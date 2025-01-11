Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Трендовые сериалы 2025 года, которые захватят и удивят вас arrow

Трендовые сериалы 2025 года, которые захватят и удивят вас

11 января 2025 19:41
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые сериалы 2025 — что обязательно посмотреть в новом году
Фрагмент из сериала "Игра в кальмара". Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Этот год обещает стать настоящим подарком для тех, кто любит погружаться в многосерийные истории. Нас ожидает как возвращения любимых хитов, так и совершенно новые проекты, которые точно стоит добавить в свой список просмотра.

Новини.LIVE расскажет о самых трендовых сериалах, которые выйдут в 2025 году.

Читайте также:

Какие сериалы посмотреть в 2025, потому что о них говорят все

"Игра в кальмара", 3 сезон

После феерического второго сезона фанаты с нетерпением ждут продолжения. В середине 2025 года сериал обещает поставить точку в этой напряженной истории. Третий сезон станет финальным и, по словам создателей, превзойдет ожидания.

Сюжет все так же вращается вокруг смертельной игры, где участники, борющиеся с долгами, рискуют жизнью ради шанса выиграть огромную сумму денег. В новом сезоне Сон Ги Хун возвращается вместе с полицейским Хван Джун Хо, чтобы остановить игру навсегда. Но противостоять искусному и хитрому врагу будет непросто. Что ждет героев в финале? Скоро узнаем!

"Уэнздей", 2 сезон

Второй сезон сериала о загадочной Уэнздей Аддамс обещает еще больше тайн и мистики. На этот раз романтическая линия отойдет на второй план, а в центре внимания будет магия, ужасы и сложные отношения между членами семьи Аддамсов. Особенно интересно будет наблюдать за динамикой между Уэнздей и ее матерью Мортисией.

Дженна Ортега вернется к своей роли и даже попробует себя как сценарист и продюсер. Также фанаты надеются увидеть Леди Гагу и Стива Бушеми, хотя официально это пока не подтверждено. Одно можно сказать точно: второй сезон удивит!

"Бегущий по лезвию 2099"

Легендарная франшиза получает новую жизнь в виде сериала. На этот раз события происходят через 50 лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049". Сюжет обещает сохранить атмосферу оригинальной истории Ридли Скотта, которая уже давно стала классикой.

В центре событий — две репликантки, попавшие в эпицентр заговора, который угрожает жизни целого города. В главных ролях — Хантер Шафер ("Эйфория") и Мишель Йео, обладательница "Оскара".

Несмотря на недостаток информации о проекте, фанаты уже в предвкушении — сериал обещает быть не менее увлекательным, чем его предшественники.

Ранее мы писали о том, какие женские хобби будут в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, какие профессии приобретут популярность в 2025 году.

кино сериал мода тренды 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:37 Отключение света в Одессе завтра — будут ли графики

20:00 Перемещение военного во время ВВК — законно ли это

19:58 В Страсбурге столкнулись два трамвая — десятки раненых

19:54 Воин заявил, что ВСУ могли войти в Донецк еще летом 2023 года

19:41 Выборы в Германии — будет ли бороться Шольц за пост канцлера

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:33 Федоров заявил о возвращении актовых записей в Дію

19:28 Метель заметет Львов — прогноз погоды на завтра

18:52 Эксгумация жертв Волыни — Украина и Польша обменялись документами

18:46 Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Херсоне — есть раненый

18:29 Залужный напомнил о годовщине дипотношений с Британией

20:37 Отключение света в Одессе завтра — будут ли графики

20:00 Перемещение военного во время ВВК — законно ли это

19:58 В Страсбурге столкнулись два трамвая — десятки раненых

19:54 Воин заявил, что ВСУ могли войти в Донецк еще летом 2023 года

19:41 Выборы в Германии — будет ли бороться Шольц за пост канцлера

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:33 Федоров заявил о возвращении актовых записей в Дію

19:28 Метель заметет Львов — прогноз погоды на завтра

18:52 Эксгумация жертв Волыни — Украина и Польша обменялись документами

18:46 Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Херсоне — есть раненый

18:29 Залужный напомнил о годовщине дипотношений с Британией

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году