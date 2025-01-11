Трендовые сериалы 2025 — что обязательно посмотреть в новом году

Фрагмент из сериала "Игра в кальмара". Фото: скриншот видео

Этот год обещает стать настоящим подарком для тех, кто любит погружаться в многосерийные истории. Нас ожидает как возвращения любимых хитов, так и совершенно новые проекты, которые точно стоит добавить в свой список просмотра.

Новини.LIVE расскажет о самых трендовых сериалах, которые выйдут в 2025 году.

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"Игра в кальмара", 3 сезон

После феерического второго сезона фанаты с нетерпением ждут продолжения. В середине 2025 года сериал обещает поставить точку в этой напряженной истории. Третий сезон станет финальным и, по словам создателей, превзойдет ожидания.

Сюжет все так же вращается вокруг смертельной игры, где участники, борющиеся с долгами, рискуют жизнью ради шанса выиграть огромную сумму денег. В новом сезоне Сон Ги Хун возвращается вместе с полицейским Хван Джун Хо, чтобы остановить игру навсегда. Но противостоять искусному и хитрому врагу будет непросто. Что ждет героев в финале? Скоро узнаем!

"Уэнздей", 2 сезон

Второй сезон сериала о загадочной Уэнздей Аддамс обещает еще больше тайн и мистики. На этот раз романтическая линия отойдет на второй план, а в центре внимания будет магия, ужасы и сложные отношения между членами семьи Аддамсов. Особенно интересно будет наблюдать за динамикой между Уэнздей и ее матерью Мортисией.

Дженна Ортега вернется к своей роли и даже попробует себя как сценарист и продюсер. Также фанаты надеются увидеть Леди Гагу и Стива Бушеми, хотя официально это пока не подтверждено. Одно можно сказать точно: второй сезон удивит!

"Бегущий по лезвию 2099"

Легендарная франшиза получает новую жизнь в виде сериала. На этот раз события происходят через 50 лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049". Сюжет обещает сохранить атмосферу оригинальной истории Ридли Скотта, которая уже давно стала классикой.

В центре событий — две репликантки, попавшие в эпицентр заговора, который угрожает жизни целого города. В главных ролях — Хантер Шафер ("Эйфория") и Мишель Йео, обладательница "Оскара".

Несмотря на недостаток информации о проекте, фанаты уже в предвкушении — сериал обещает быть не менее увлекательным, чем его предшественники.

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