Популярная порода кота, что может удивить характером

Котенок. Фото: Pixabay

Британская короткошерстная кошка — это настоящее воплощение домашнего уюта. Их часто называют одними из самых любимых домашних питомцев, и не зря.

Новини.LIVE расскажет об этой породе подробнее.

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Они имеют "плюшевый" вид, а кроме этого ласковый, игривый, но в то же время независимый характер. Эти коты прекрасно ладят с другими животными, даже с собаками, и легко становятся верными друзьями для своих хозяев.

Кот спит. Фото: Pixabay

Это традиционная порода из Англии, которая стала своеобразной национальной гордостью. Однако точной истории ее происхождения до сих пор никто не знает. Есть предположение, что британские кошки появились на острове еще в начале нашей эры благодаря римским легионерам.

Другая версия говорит о том, что их привезли французские моряки из монастыря Шартрез, где монахи держали этих кошек для борьбы с мышами и крысами. Моряки же использовали пушистых охотников для защиты запасов пищи во время путешествий.

Как бы там ни было британские котики быстро завоевали популярность в Англии и стали неотъемлемой частью многих домов.

Британская короткошерстная кошка. Фото: Freepik

Ум и самостоятельность

Эти кошки не будут выпрашивать еду или бегать за хозяином по всему дому. Они спокойно остаются в одиночестве, даже если хозяин отсутствует целый день или выходные. Главное — обеспечить их едой и водой.

Активность без лишней зависимости

Британцы любят игры, но не нуждаются в постоянном обществе для развлечений. Они с удовольствием будут играть самостоятельно, особенно если у них есть механизированные игрушки.

Верность и ненавязчивость

Несмотря на независимый характер, эти кошки очень привязаны к своим хозяевам. Они редко садятся на колени, но всегда находятся рядом. Чаще всего британцы лежат на диване или кресле возле человека, создавая атмосферу тепла и спокойствия.

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