Красный куриный клещ в птичнике - как избавиться и защитить птицу

Красный куриный клещ — как он вредит птице и почему атакует ночью
Красный куриный клещ паразитирует на птице преимущественно ночью, высасывая кровь и истощая поголовье. Он опасен для хозяйств: снижает продуктивность, ухудшает качество яиц и мяса, а при сильном заражении может привести к гибели части цыплят.
Журнал "Наше Птахівництво" рассказывает, какие потери несут хозяйства из-за этого опасного эктопаразита.
Что такое красный куриный клещ и где он обитает
Красный куриный клещ Dermanyssus gallinae размножается в птичниках, гнездах, под корой деревьев и даже в норах грызунов. Его популяция быстро растет при оптимальных температуре и влажности в производственных помещениях.
За один раз клещ может высосать кровь, масса которой в 10 раз превышает его собственную, а взрослые особи выдерживают голодание до года. Личинки, в отличие от взрослых, в крови не нуждаются.
В течение года самка способна дать 24-40 поколений, что делает контроль за популяцией сложной задачей.
Как клещ вредит птице и хозяйствам
Красный куриный клещ обычно активен ночью, но при высокой интенсивности инвазии его можно встретить на птице и днем. Паразит вызывает истощение, воспаление кожи, снижение яйценоскости на 5-50% и мясной продуктивности на 10-50%.
Также страдает товарный вид яиц и мяса, увеличиваются расходы кормов, а часть инкубаторных цыплят может погибнуть. Обслуживающий персонал тоже испытывает дискомфорт: клещ вызывает высыпания и зуд.
Основные источники и факторы распространения
- завезенная птица из опасных хозяйств;
- контаминированная тара и оборудование;
- предметы ухода за птицей и обслуживающий персонал;
- синантропная (дикая, городская) птица.
Благоприятные условия для распространения клеща: неполноценное кормление, антисанитарные условия, отсутствие санации помещений и сезонные факторы.
Красный куриный клещ — опасный паразит, который наносит значительные экономические и биологические потери птицеводству. Контроль за его популяцией и поддержание санитарных условий в птичниках являются ключевыми для сохранения здоровья поголовья и продуктивности.
