Красный куриный клещ в птичнике - как избавиться и защитить птицу

Клещ на домашней курице. Фото: Nairaland

Красный куриный клещ паразитирует на птице преимущественно ночью, высасывая кровь и истощая поголовье. Он опасен для хозяйств: снижает продуктивность, ухудшает качество яиц и мяса, а при сильном заражении может привести к гибели части цыплят.

Журнал "Наше Птахівництво" рассказывает, какие потери несут хозяйства из-за этого опасного эктопаразита.

Что такое красный куриный клещ и где он обитает

Много клещей на курице. Фото: Decorexpro

Красный куриный клещ Dermanyssus gallinae размножается в птичниках, гнездах, под корой деревьев и даже в норах грызунов. Его популяция быстро растет при оптимальных температуре и влажности в производственных помещениях.

За один раз клещ может высосать кровь, масса которой в 10 раз превышает его собственную, а взрослые особи выдерживают голодание до года. Личинки, в отличие от взрослых, в крови не нуждаются.

В течение года самка способна дать 24-40 поколений, что делает контроль за популяцией сложной задачей.

Как клещ вредит птице и хозяйствам

Домашняя курица. Фото: Unsplash

Красный куриный клещ обычно активен ночью, но при высокой интенсивности инвазии его можно встретить на птице и днем. Паразит вызывает истощение, воспаление кожи, снижение яйценоскости на 5-50% и мясной продуктивности на 10-50%.

Также страдает товарный вид яиц и мяса, увеличиваются расходы кормов, а часть инкубаторных цыплят может погибнуть. Обслуживающий персонал тоже испытывает дискомфорт: клещ вызывает высыпания и зуд.

Основные источники и факторы распространения

Человек кормит курицу с рук. Фото: Pinterest

завезенная птица из опасных хозяйств;

контаминированная тара и оборудование;

предметы ухода за птицей и обслуживающий персонал;

синантропная (дикая, городская) птица.

Благоприятные условия для распространения клеща: неполноценное кормление, антисанитарные условия, отсутствие санации помещений и сезонные факторы.

Красный куриный клещ — опасный паразит, который наносит значительные экономические и биологические потери птицеводству. Контроль за его популяцией и поддержание санитарных условий в птичниках являются ключевыми для сохранения здоровья поголовья и продуктивности.

