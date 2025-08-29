Видео
Красный куриный клещ — как он вредит птице и почему атакует ночью

Дата публикации 29 августа 2025 19:30
Красный куриный клещ в птичнике - как избавиться и защитить птицу
Клещ на домашней курице. Фото: Nairaland

Красный куриный клещ паразитирует на птице преимущественно ночью, высасывая кровь и истощая поголовье. Он опасен для хозяйств: снижает продуктивность, ухудшает качество яиц и мяса, а при сильном заражении может привести к гибели части цыплят.

Журнал "Наше Птахівництво" рассказывает, какие потери несут хозяйства из-за этого опасного эктопаразита.

Что такое красный куриный клещ и где он обитает

Багато кліщів на курці.
Много клещей на курице. Фото: Decorexpro

Красный куриный клещ Dermanyssus gallinae размножается в птичниках, гнездах, под корой деревьев и даже в норах грызунов. Его популяция быстро растет при оптимальных температуре и влажности в производственных помещениях.

За один раз клещ может высосать кровь, масса которой в 10 раз превышает его собственную, а взрослые особи выдерживают голодание до года. Личинки, в отличие от взрослых, в крови не нуждаются.

В течение года самка способна дать 24-40 поколений, что делает контроль за популяцией сложной задачей.

Как клещ вредит птице и хозяйствам

Курица
Домашняя курица. Фото: Unsplash

Красный куриный клещ обычно активен ночью, но при высокой интенсивности инвазии его можно встретить на птице и днем. Паразит вызывает истощение, воспаление кожи, снижение яйценоскости на 5-50% и мясной продуктивности на 10-50%.

Также страдает товарный вид яиц и мяса, увеличиваются расходы кормов, а часть инкубаторных цыплят может погибнуть. Обслуживающий персонал тоже испытывает дискомфорт: клещ вызывает высыпания и зуд.

Основные источники и факторы распространения

Людина годує курку з рук
Человек кормит курицу с рук. Фото: Pinterest
  • завезенная птица из опасных хозяйств;
  • контаминированная тара и оборудование;
  • предметы ухода за птицей и обслуживающий персонал;
  • синантропная (дикая, городская) птица.

Благоприятные условия для распространения клеща: неполноценное кормление, антисанитарные условия, отсутствие санации помещений и сезонные факторы.

Красный куриный клещ — опасный паразит, который наносит значительные экономические и биологические потери птицеводству. Контроль за его популяцией и поддержание санитарных условий в птичниках являются ключевыми для сохранения здоровья поголовья и продуктивности.

сельское хозяйство птицы яйца клещ курица
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
