Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Червоний курячий кліщ — як він шкодить птиці та чому атакує вночі

Червоний курячий кліщ — як він шкодить птиці та чому атакує вночі

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 19:30
Червоний курячий кліщ у пташнику - як позбутися та захистити птицю
Кліщ на домашній курці. Фото: Nairaland

Червоний курячий кліщ паразитує на птиці переважно вночі, висмоктуючи кров і виснажуючи поголів’я. Він небезпечний для господарств: знижує продуктивність, погіршує якість яєць і м’яса, а при сильному зараженні може призвести до загибелі частини курчат.

Журнал "Наше Птахівництво" розповідає, які втрати несуть господарства через цей небезпечний ектопаразит.

Реклама
Читайте також:

Що таке червоний курячий кліщ і де він мешкає

Багато кліщів на курці.
Багато кліщів на курці. Фото: Decorexpro

Червоний курячий кліщ Dermanyssus gallinae розмножується у пташниках, гніздах, під корою дерев і навіть у норах гризунів. Його популяція швидко зростає за оптимальних температури та вологості у виробничих приміщеннях.

За один раз кліщ може висмоктати кров, маса якої в 10 разів перевищує його власну, а дорослі особини витримують голодування до року. Личинки, на відміну від дорослих, кров не потребують.

Протягом року самка здатна дати 24-40 поколінь, що робить контроль за популяцією складним завданням.

Як кліщ шкодить птиці та господарствам

Курица
Домашня курка. Фото: Unsplash

Червоний курячий кліщ зазвичай активний вночі, але при високій інтенсивності інвазії його можна зустріти на птиці й вдень. Паразит викликає виснаження, запалення шкіри, зниження яйценосності на 5-50% і м’ясної продуктивності на 10-50%.

Також страждає товарний вигляд яєць та м’яса, збільшуються витрати кормів, а частина інкубаторних курчат може загинути. Обслуговчий персонал теж відчуває дискомфорт: кліщ викликає висипання і свербіж.

Основні джерела та фактори поширення

Людина годує курку з рук
Людина годує курку з рук. Фото: Pinterest
  • завезена птиця з небезпечних господарств;
  • контамінована тара та обладнання;
  • предмети догляду за птицею та обслуговчий персонал;
  • синантропна (дика, міська) птиця.

Сприятливі умови для поширення кліща: неповноцінна годівля, антисанітарні умови, відсутність санації приміщень і сезонні фактори.

Червоний курячий кліщ — небезпечний паразит, який завдає значних економічних і біологічних втрат птахівництву. Контроль за його популяцією та підтримка санітарних умов у пташниках є ключовими для збереження здоров’я поголів’я та продуктивності.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба змішати з кормом, щоб змусити курей краще нестися.

Раніше ми розповідали про те, як вивести вошей з курей.

Також ми пояснювали, яку корисну траву варто посіяти курям. 

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, які породи домашніх курей несуть найбільше яєць. 

Варто також згадати, що ми писали про те, чому кури несуться не в гніздах і що з цим робити. 

сільське господарство птиці яйця кліщ курка
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації