Червоний курячий кліщ у пташнику - як позбутися та захистити птицю

Кліщ на домашній курці. Фото: Nairaland

Червоний курячий кліщ паразитує на птиці переважно вночі, висмоктуючи кров і виснажуючи поголів’я. Він небезпечний для господарств: знижує продуктивність, погіршує якість яєць і м’яса, а при сильному зараженні може призвести до загибелі частини курчат.

Журнал "Наше Птахівництво" розповідає, які втрати несуть господарства через цей небезпечний ектопаразит.

Що таке червоний курячий кліщ і де він мешкає

Багато кліщів на курці. Фото: Decorexpro

Червоний курячий кліщ Dermanyssus gallinae розмножується у пташниках, гніздах, під корою дерев і навіть у норах гризунів. Його популяція швидко зростає за оптимальних температури та вологості у виробничих приміщеннях.

За один раз кліщ може висмоктати кров, маса якої в 10 разів перевищує його власну, а дорослі особини витримують голодування до року. Личинки, на відміну від дорослих, кров не потребують.

Протягом року самка здатна дати 24-40 поколінь, що робить контроль за популяцією складним завданням.

Як кліщ шкодить птиці та господарствам

Домашня курка. Фото: Unsplash

Червоний курячий кліщ зазвичай активний вночі, але при високій інтенсивності інвазії його можна зустріти на птиці й вдень. Паразит викликає виснаження, запалення шкіри, зниження яйценосності на 5-50% і м’ясної продуктивності на 10-50%.

Також страждає товарний вигляд яєць та м’яса, збільшуються витрати кормів, а частина інкубаторних курчат може загинути. Обслуговчий персонал теж відчуває дискомфорт: кліщ викликає висипання і свербіж.

Основні джерела та фактори поширення

Людина годує курку з рук. Фото: Pinterest

завезена птиця з небезпечних господарств;

контамінована тара та обладнання;

предмети догляду за птицею та обслуговчий персонал;

синантропна (дика, міська) птиця.

Сприятливі умови для поширення кліща: неповноцінна годівля, антисанітарні умови, відсутність санації приміщень і сезонні фактори.

Червоний курячий кліщ — небезпечний паразит, який завдає значних економічних і біологічних втрат птахівництву. Контроль за його популяцією та підтримка санітарних умов у пташниках є ключовими для збереження здоров’я поголів’я та продуктивності.

