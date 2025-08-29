Червоний курячий кліщ у пташнику - як позбутися та захистити птицю

Червоний курячий кліщ — як він шкодить птиці та чому атакує вночі
Червоний курячий кліщ паразитує на птиці переважно вночі, висмоктуючи кров і виснажуючи поголів’я. Він небезпечний для господарств: знижує продуктивність, погіршує якість яєць і м’яса, а при сильному зараженні може призвести до загибелі частини курчат.
Журнал "Наше Птахівництво" розповідає, які втрати несуть господарства через цей небезпечний ектопаразит.
Що таке червоний курячий кліщ і де він мешкає
Червоний курячий кліщ Dermanyssus gallinae розмножується у пташниках, гніздах, під корою дерев і навіть у норах гризунів. Його популяція швидко зростає за оптимальних температури та вологості у виробничих приміщеннях.
За один раз кліщ може висмоктати кров, маса якої в 10 разів перевищує його власну, а дорослі особини витримують голодування до року. Личинки, на відміну від дорослих, кров не потребують.
Протягом року самка здатна дати 24-40 поколінь, що робить контроль за популяцією складним завданням.
Як кліщ шкодить птиці та господарствам
Червоний курячий кліщ зазвичай активний вночі, але при високій інтенсивності інвазії його можна зустріти на птиці й вдень. Паразит викликає виснаження, запалення шкіри, зниження яйценосності на 5-50% і м’ясної продуктивності на 10-50%.
Також страждає товарний вигляд яєць та м’яса, збільшуються витрати кормів, а частина інкубаторних курчат може загинути. Обслуговчий персонал теж відчуває дискомфорт: кліщ викликає висипання і свербіж.
Основні джерела та фактори поширення
- завезена птиця з небезпечних господарств;
- контамінована тара та обладнання;
- предмети догляду за птицею та обслуговчий персонал;
- синантропна (дика, міська) птиця.
Сприятливі умови для поширення кліща: неповноцінна годівля, антисанітарні умови, відсутність санації приміщень і сезонні фактори.
Червоний курячий кліщ — небезпечний паразит, який завдає значних економічних і біологічних втрат птахівництву. Контроль за його популяцією та підтримка санітарних умов у пташниках є ключовими для збереження здоров’я поголів’я та продуктивності.
