Як вивести вошей в курей — ефективні методи, корисні поради

У курей завелися воші — чому і як їх ефективно позбутися
Якщо ваші кури почали погано нестися, це може бути через те, що у них з’явилися воші під назвою "пухопероїди", з якими варто одразу боротися. Дізнайтеся, як можна швидко, ефективно і, водночас, безпечно для домашніх птахів позбутися паразитів.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Звідки беруться воші в курей
Перш, ніж боротися з вошами в курей, необхідно зрозуміти, звідки вони з’явилися. Справа в тому, що комахи беруться тоді, коли температура становить 20-30 градусів, а рівень вологості високий. Також пухопероїди можуть з’являтися через такі причини, як:
- Брудний курник
- Мало вільного місця для птахів
- Зв’язок із захворілими птахами
- Поганий раціон харчування, в результаті чого слабшає імунна система
- Наявність гризунів
До того ж, експерти рекомендують особливо дивитися за півнями в курники, адже зазвичай представники чоловічої статі частіше страждають від шкідників. Справа в тому, що півні стежать за своєю особистою гігієною не так добре, як курки.
Які симптоми наявності вошей у курей
Основними ознаками того, що у ваших птахів з’явилися воші, є:
- Нервозність птахів
- Відсутність апетиту
- Вищипування пір’я
- Швидка втрата ваги
- Погіршення несучості
- Поганий сон
Як боротися з вошами в курах
Якщо у ваших птахів з’явилися воші, приготуйте розчин зі звичайного оцту і гасу. Для цього вам потрібно розвести оцет водою у співвідношенні один до двох, а потім обробити цим курник і птахів. Гас у чистому вигляді налийте в пульверизатор і обприскайте ним курей, які мають воші.
Також необхідно обробити не лише птахів, а й їхнє житло, і для цього вам потрібно перенести всіх курей до іншого приміщення, почистити курник і обробити всі поверхні всередині вищенаведеним засобом.
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