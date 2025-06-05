Як вивести вошей в курей — ефективні методи, корисні поради

Дві курки з півнем надворі. Фото: Pinterest

Якщо ваші кури почали погано нестися, це може бути через те, що у них з’явилися воші під назвою "пухопероїди", з якими варто одразу боротися. Дізнайтеся, як можна швидко, ефективно і, водночас, безпечно для домашніх птахів позбутися паразитів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Звідки беруться воші в курей

Перш, ніж боротися з вошами в курей, необхідно зрозуміти, звідки вони з’явилися. Справа в тому, що комахи беруться тоді, коли температура становить 20-30 градусів, а рівень вологості високий. Також пухопероїди можуть з’являтися через такі причини, як:

Брудний курник

Мало вільного місця для птахів

Зв’язок із захворілими птахами

Поганий раціон харчування, в результаті чого слабшає імунна система

Наявність гризунів

До того ж, експерти рекомендують особливо дивитися за півнями в курники, адже зазвичай представники чоловічої статі частіше страждають від шкідників. Справа в тому, що півні стежать за своєю особистою гігієною не так добре, як курки.

Наявність вошей у курки. Фото: BR.COM

Які симптоми наявності вошей у курей

Основними ознаками того, що у ваших птахів з’явилися воші, є:

Нервозність птахів

Відсутність апетиту

Вищипування пір’я

Швидка втрата ваги

Погіршення несучості

Поганий сон

Ознака наявності вошей у курки. Фото: Blogotirni

Як боротися з вошами в курах

Якщо у ваших птахів з’явилися воші, приготуйте розчин зі звичайного оцту і гасу. Для цього вам потрібно розвести оцет водою у співвідношенні один до двох, а потім обробити цим курник і птахів. Гас у чистому вигляді налийте в пульверизатор і обприскайте ним курей, які мають воші.

Також необхідно обробити не лише птахів, а й їхнє житло, і для цього вам потрібно перенести всіх курей до іншого приміщення, почистити курник і обробити всі поверхні всередині вищенаведеним засобом.

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