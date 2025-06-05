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У курей завелися воші — чому і як їх ефективно позбутися

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Дата публікації: 5 червня 2025 01:12
Як вивести вошей в курей — ефективні методи, корисні поради
Дві курки з півнем надворі. Фото: Pinterest

Якщо ваші кури почали погано нестися, це може бути через те, що у них з’явилися воші під назвою "пухопероїди", з якими варто одразу боротися. Дізнайтеся, як можна швидко, ефективно і, водночас, безпечно для домашніх птахів позбутися паразитів.

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Звідки беруться воші в курей 

Перш, ніж боротися з вошами в курей, необхідно зрозуміти, звідки вони з’явилися. Справа в тому, що комахи беруться тоді, коли температура становить 20-30 градусів, а рівень вологості високий. Також пухопероїди можуть з’являтися через такі причини, як:

  • Брудний курник
  • Мало вільного місця для птахів
  • Зв’язок із захворілими птахами
  • Поганий раціон харчування, в результаті чого слабшає імунна система
  • Наявність гризунів

До того ж, експерти рекомендують особливо дивитися за півнями в курники, адже зазвичай представники чоловічої статі частіше страждають від шкідників. Справа в тому, що півні стежать за своєю особистою гігієною не так добре, як курки.

Вши у курицы
Наявність вошей у курки. Фото: BR.COM

Які симптоми наявності вошей у курей

Основними ознаками того, що у ваших птахів з’явилися воші, є:

  • Нервозність птахів
  • Відсутність апетиту
  • Вищипування пір’я
  • Швидка втрата ваги
  • Погіршення несучості
  • Поганий сон
Курица со вшами
Ознака наявності вошей у курки. Фото: Blogotirni

Як боротися з вошами в курах

Якщо у ваших птахів з’явилися воші, приготуйте розчин зі звичайного оцту і гасу. Для цього вам потрібно розвести оцет водою у співвідношенні один до двох, а потім обробити цим курник і птахів. Гас у чистому вигляді налийте в пульверизатор і обприскайте ним курей, які мають воші. 

Також необхідно обробити не лише птахів, а й їхнє житло, і для цього вам потрібно перенести всіх курей до іншого приміщення, почистити курник і обробити всі поверхні всередині вищенаведеним засобом.

Нагадаємо, ми писали про те, чому кури клюють яйця і як це можна виправити. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно розводити домашніх курей у господарстві. 

Також ми повідомляли про те, чим категорично не можна годувати курей, щоб вони гарно неслися. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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