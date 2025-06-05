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У кур завелись вши — почему и как от них эффективно избавиться

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Дата публикации 5 июня 2025 01:12
Как вывести вшей у кур — эффективные методы, полезные советы
Две курицы с петухом на улице. Фото: Pinterest

Если ваши куры начали плохо нестись, это может быть из-за того, что у них появились вши под названием "пухопероеды", с которыми стоит сразу бороться. Узнайте, как можно быстро, эффективно и, в то же время, безопасно для домашних птиц избавиться от паразитов.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Откуда берутся вши у кур

Прежде, чем бороться со вшами у кур, необходимо понять, откуда они появились. Дело в том, что насекомые берутся тогда, когда температура составляет 20-30 градусов, а уровень влажности высокий. Также пухопероеды могут появляться по таким причинам, как:

  • Грязный курятник
  • Мало свободного места для птиц
  • Связь с заболевшими птицами
  • Плохой рацион питания, в результате чего ослабевает иммунная система
  • Наличие грызунов

К тому же, эксперты рекомендуют особенно смотреть за петухами в курятнике, ведь обычно представители мужского пола чаще страдают от вредителей. Дело в том, что петухи следят за своей личной гигиеной не так хорошо, как курицы.

Вши у курицы
Наличие вшей у курицы. Фото: BR.COM

Какие симптомы наличия вшей у кур

Основными признаками того, что у ваших птиц появились вши, являются:

  • Нервозность птиц
  • Отсутствие аппетита
  • Выщипывание перьев
  • Быстрая потеря веса
  • Ухудшение яйценоскости
  • Плохой сон
Курица со вшами
Признак наличия вшей у курицы. Фото: Blogotirni

Как бороться со вшами в курах

Если у ваших птиц появились вши, приготовьте раствор из обычного уксуса и керосина. Для этого вам нужно развести уксус водой в соотношении один к двум, а затем обработать этим курятник и птиц. Керосин в чистом виде налейте в пульверизатор и опрыскайте им кур, которые имеют вши.

Также необходимо обработать не только птиц, но и их жилье, и для этого вам нужно перенести всех кур в другое помещение, почистить курятник и обработать все поверхности внутри вышеприведенным средством.

Напомним, мы писали о том, почему куры клюют яйца и как это можно исправить.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно разводить домашних кур в хозяйстве.

Также мы сообщали о том, чем категорически нельзя кормить кур, чтобы они хорошо неслись.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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