Как вывести вшей у кур — эффективные методы, полезные советы

У кур завелись вши — почему и как от них эффективно избавиться
Если ваши куры начали плохо нестись, это может быть из-за того, что у них появились вши под названием "пухопероеды", с которыми стоит сразу бороться. Узнайте, как можно быстро, эффективно и, в то же время, безопасно для домашних птиц избавиться от паразитов.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Откуда берутся вши у кур
Прежде, чем бороться со вшами у кур, необходимо понять, откуда они появились. Дело в том, что насекомые берутся тогда, когда температура составляет 20-30 градусов, а уровень влажности высокий. Также пухопероеды могут появляться по таким причинам, как:
- Грязный курятник
- Мало свободного места для птиц
- Связь с заболевшими птицами
- Плохой рацион питания, в результате чего ослабевает иммунная система
- Наличие грызунов
К тому же, эксперты рекомендуют особенно смотреть за петухами в курятнике, ведь обычно представители мужского пола чаще страдают от вредителей. Дело в том, что петухи следят за своей личной гигиеной не так хорошо, как курицы.
Какие симптомы наличия вшей у кур
Основными признаками того, что у ваших птиц появились вши, являются:
- Нервозность птиц
- Отсутствие аппетита
- Выщипывание перьев
- Быстрая потеря веса
- Ухудшение яйценоскости
- Плохой сон
Как бороться со вшами в курах
Если у ваших птиц появились вши, приготовьте раствор из обычного уксуса и керосина. Для этого вам нужно развести уксус водой в соотношении один к двум, а затем обработать этим курятник и птиц. Керосин в чистом виде налейте в пульверизатор и опрыскайте им кур, которые имеют вши.
Также необходимо обработать не только птиц, но и их жилье, и для этого вам нужно перенести всех кур в другое помещение, почистить курятник и обработать все поверхности внутри вышеприведенным средством.
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