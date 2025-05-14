Чим не можна годувати курей, щоб вони активно неслися — заборонені продукти, поради

Багато кур, які клюють їжу. Фото: Pinterest

Якщо ваші домашні кури перестали активно нести яйця, це може бути через поганий раціон їхнього харчування. Щоб покращити несучість птахів, дізнайтеся, якими продуктами категорично не рекомендується годувати їх.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Їжа з великим вмістом солі

Багато людей люблять їсти солоні продукти, але для курей це все одно, що отрута. Справа в тому, що надмірна кількість солі, яка залишається в організмі птаха після такої їжі, може спровокувати виникнення проблем із нирками, а також зневоднення і навіть інтоксикацію.

Солона їжа порушує природний водний баланс в організмі домашніх курей, через що в них знижується рівень продуктивності. В результаті вони починають погано нести яйця.

Півень з курами посеред поля. Фото: Decorexpro

Сирі очистки картоплі

Експерти категорично не рекомендують давати домашнім птахам сирі картопляні очистки. Мало хто знає, але в цих залишках міститься соланін, який є токсичним для курей і погано впливає на їхню травну систему. Причому, навіть маленька кількість цієї речовини може призвести до розладів.

Простими словами — після такої їжі птахи можуть втратити апетит і стати млявими, через що будуть нездатними активно нести яйця.

Кури, які їдять. Фото: Pinterest

Цитрусові фрукти чи їхні залишки

Хтось вважає, що цитрусові можуть урізноманітнити харчування курей, але це велика помилка. Справа в тому, що через цю їжу птахи будуть погано засвоювати кальцій, який потрібен їм для гарної несучості та формування міцної шкаралупи на яйцях.

Тому після вживання цитрусових чи їхніх залишків кури можуть нести яйця з тонкою чи деформованою шкаралупою.

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