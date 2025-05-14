Чем нельзя кормить кур, чтобы они активно неслись — запрещенные продукты, советы

Много кур, которые клюют еду. Фото: Pinterest

Если ваши домашние куры перестали активно нести яйца, это может быть из-за плохого рациона их питания. Чтобы улучшить яйценоскость птиц, узнайте, какими продуктами категорически не рекомендуется кормить их.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Пища с большим содержанием соли

Многие люди любят есть соленые продукты, но для кур это все равно, что яд. Дело в том, что чрезмерное количество соли, которое остается в организме птицы после такой еды, может спровоцировать возникновение проблем с почками, а также обезвоживание и даже интоксикацию.

Соленая пища нарушает естественный водный баланс в организме домашних кур, из-за чего у них снижается уровень продуктивности. В результате они начинают плохо нести яйца.

Петух с курами посреди поля. Фото: Decorexpro

Сырые очистки картофеля

Эксперты категорически не рекомендуют давать домашним птицам сырые картофельные очистки. Мало кто знает, но в этих остатках содержится соланин, который является токсичным для кур и плохо влияет на их пищеварительную систему. Причем, даже маленькое количество этого вещества может привести к расстройствам.

Простыми словами — после такой еды птицы могут потерять аппетит и стать вялыми, из-за чего будут неспособными активно нести яйца.

Куры, которые едят. Фото: Pinterest

Цитрусовые фрукты или их остатки

Кто-то считает, что цитрусовые могут разнообразить питание кур, но это большое заблуждение. Дело в том, что из-за этой пищи птицы будут плохо усваивать кальций, который нужен им для хорошей яйценоскости и формирования крепкой скорлупы на яйцах.

Поэтому после употребления цитрусовых или их остатков куры могут нести яйца с тонкой или деформированной скорлупой.

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