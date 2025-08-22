Відео
Головна Дім та город Що робити, аби квочка не сиділа — дієві поради

Що робити, аби квочка не сиділа — дієві поради

Дата публікації: 22 серпня 2025 19:30
Як відучити квочку сидіти на яйцях — перевірені методи
Квочка висиджує яйця. Фото: pixabay.com

Квочка може стати справжньою проблемою для господарів, адже вона довго сидить на яйцях, перестає нестися та вимагає уваги. Дізнайтеся, як швидко відучити курку від висиджування і повернути її до звичайного режиму.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Чому курка перетворюється на квочку

Курка стає квочкою через природний інстинкт насиджування, який запускають гормональні зміни залежно від сезону, світлового дня та кількості яєць у гнізді. Навесні зростає рівень пролактину — гормону материнської поведінки, і якщо в гнізді накопичується достатньо яєць, курка починає їх висиджувати. На квочання також впливають умови та приклад інших курей.

Квочка з курчатами у дворі.
Квочка з курчатами у дворі. Фото: pixabay.com

Як зрозуміти, що курка стала квочкою 

  • Постійно сидить у гнізді.
  • Видає характерне "квокчущє" муркотіння.
  • Захищає яйця та може ставати агресивною.
  • Їсть і п’є менше звичайного.

Як швидко відучити курку від сидіння на яйцях

  1. Приберіть яйця з гнізда
    Зменшення стимулу для висиджування допомагає швидко збити інстинкт.
  2. Обмежте доступ до гнізда
    Закрийте гніздо або перемістіть курку в інше місце. Іноді навіть коротке перебування в іншому сараї допомагає "перепрограмувати" поведінку.
  3. Змініть умови комфорту
    Квочка підтримує високу температуру тіла для насиджування. Щоб знизити інстинкт, можна трохи охолодити курку: пересадіть її на прохолодну поверхню або підлогу з отворами, де не затримується тепло. Це допомагає відволікти птицю від гнізда.
  4. Забезпечте рух і стимуляцію
    Часті прогулянки на свіжому повітрі та активне годування допомагають відволікти курку від гнізда та стимулюють нормальний режим несучості.
    Кури гуляють у саду.
    Кури гуляють у саду. Фото: pixabay.com

Щоб відучити квочку від висиджування, дійте комплексно: заберіть яйця, обмежте доступ до гнізда, охолодіть тіло і забезпечте активність. Так ви швидко повернете курку до нормальної несучості і збережете продуктивність господарства.

Нагадаємо, ми писали про те, чим не варто годувати курей.

Раніше ми розповідали про те, як вивести вошей з курей.

Також ми пояснювали, яку корисну траву варто посіяти курям.

