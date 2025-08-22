Як відучити квочку сидіти на яйцях — перевірені методи

Квочка висиджує яйця. Фото: pixabay.com

Квочка може стати справжньою проблемою для господарів, адже вона довго сидить на яйцях, перестає нестися та вимагає уваги. Дізнайтеся, як швидко відучити курку від висиджування і повернути її до звичайного режиму.

Чому курка перетворюється на квочку

Курка стає квочкою через природний інстинкт насиджування, який запускають гормональні зміни залежно від сезону, світлового дня та кількості яєць у гнізді. Навесні зростає рівень пролактину — гормону материнської поведінки, і якщо в гнізді накопичується достатньо яєць, курка починає їх висиджувати. На квочання також впливають умови та приклад інших курей.

Квочка з курчатами у дворі. Фото: pixabay.com

Як зрозуміти, що курка стала квочкою

Постійно сидить у гнізді.

Видає характерне "квокчущє" муркотіння.

Захищає яйця та може ставати агресивною.

Їсть і п’є менше звичайного.

Як швидко відучити курку від сидіння на яйцях

Приберіть яйця з гнізда

Зменшення стимулу для висиджування допомагає швидко збити інстинкт. Обмежте доступ до гнізда

Закрийте гніздо або перемістіть курку в інше місце. Іноді навіть коротке перебування в іншому сараї допомагає "перепрограмувати" поведінку. Змініть умови комфорту

Квочка підтримує високу температуру тіла для насиджування. Щоб знизити інстинкт, можна трохи охолодити курку: пересадіть її на прохолодну поверхню або підлогу з отворами, де не затримується тепло. Це допомагає відволікти птицю від гнізда. Забезпечте рух і стимуляцію

Часті прогулянки на свіжому повітрі та активне годування допомагають відволікти курку від гнізда та стимулюють нормальний режим несучості. Кури гуляють у саду. Фото: pixabay.com

Щоб відучити квочку від висиджування, дійте комплексно: заберіть яйця, обмежте доступ до гнізда, охолодіть тіло і забезпечте активність. Так ви швидко повернете курку до нормальної несучості і збережете продуктивність господарства.

