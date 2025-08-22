Видео
Что делать, чтобы наседка не сидела — действенные советы

Что делать, чтобы наседка не сидела — действенные советы

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 19:30
Как отучить наседку сидеть на яйцах — проверенные методы
Наседка высиживает яйца. Фото: pixabay.com

Наседка может стать настоящей проблемой для хозяев, ведь она долго сидит на яйцах, перестает нестись и требует внимания. Узнайте, как быстро отучить курицу от высиживания и вернуть ее к обычному режиму.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Почему курица превращается в наседку

Курица становится наседкой из-за естественного инстинкта насиживания, который запускают гормональные изменения в зависимости от сезона, светового дня и количества яиц в гнезде. Весной растет уровень пролактина — гормона материнского поведения, и если в гнезде накапливается достаточно яиц, курица начинает их высиживать. На наседку также влияют условия и пример других кур.

Квочка з курчатами у дворі.
Наседка с цыплятами во дворе. Фото: pixabay.com

Как понять, что курица стала наседкой

  • Постоянно сидит в гнезде.
  • Издает характерное "квокчущее" мурлыканье.
  • Защищает яйца и может становиться агрессивной.
  • Ест и пьет меньше обычного.

Как быстро отучить курицу от сидения на яйцах

  1. Уберите яйца из гнезда
    Уменьшение стимула для высиживания помогает быстро сбить инстинкт.
  2. Ограничьте доступ к гнезду
    Закройте гнездо или переместите курицу в другое место. Иногда даже короткое пребывание в другом сарае помогает "перепрограммировать" поведение.
  3. Измените условия комфорта
    Наседка поддерживает высокую температуру тела для насиживания. Чтобы снизить инстинкт, можно немного охладить курицу: пересадите ее на прохладную поверхность или пол с отверстиями, где не задерживается тепло. Это помогает отвлечь птицу от гнезда.
  4. Обеспечьте движение и стимуляцию
    Частые прогулки на свежем воздухе и активное кормление помогают отвлечь курицу от гнезда и стимулируют нормальный режим яйценоскости.
    Кури гуляють у саду.
    Куры гуляют в саду. Фото: pixabay.com

Чтобы отучить наседку от высиживания, действуйте комплексно: заберите яйца, ограничьте доступ к гнезду, охладите тело и обеспечьте активность. Так вы быстро вернете курицу к нормальной яйценоскости и сохраните продуктивность хозяйства.

Напомним, мы писали о том, чем не стоит кормить кур.

Ранее мы рассказывали о том, как вывести вшей из кур.

Также мы объясняли, какую полезную траву стоит посеять курам.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
