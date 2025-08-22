Как отучить наседку сидеть на яйцах — проверенные методы

Что делать, чтобы наседка не сидела — действенные советы
Наседка может стать настоящей проблемой для хозяев, ведь она долго сидит на яйцах, перестает нестись и требует внимания. Узнайте, как быстро отучить курицу от высиживания и вернуть ее к обычному режиму.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Почему курица превращается в наседку
Курица становится наседкой из-за естественного инстинкта насиживания, который запускают гормональные изменения в зависимости от сезона, светового дня и количества яиц в гнезде. Весной растет уровень пролактина — гормона материнского поведения, и если в гнезде накапливается достаточно яиц, курица начинает их высиживать. На наседку также влияют условия и пример других кур.
Как понять, что курица стала наседкой
- Постоянно сидит в гнезде.
- Издает характерное "квокчущее" мурлыканье.
- Защищает яйца и может становиться агрессивной.
- Ест и пьет меньше обычного.
Как быстро отучить курицу от сидения на яйцах
- Уберите яйца из гнезда
Уменьшение стимула для высиживания помогает быстро сбить инстинкт.
- Ограничьте доступ к гнезду
Закройте гнездо или переместите курицу в другое место. Иногда даже короткое пребывание в другом сарае помогает "перепрограммировать" поведение.
- Измените условия комфорта
Наседка поддерживает высокую температуру тела для насиживания. Чтобы снизить инстинкт, можно немного охладить курицу: пересадите ее на прохладную поверхность или пол с отверстиями, где не задерживается тепло. Это помогает отвлечь птицу от гнезда.
- Обеспечьте движение и стимуляцию
Частые прогулки на свежем воздухе и активное кормление помогают отвлечь курицу от гнезда и стимулируют нормальный режим яйценоскости.
Чтобы отучить наседку от высиживания, действуйте комплексно: заберите яйца, ограничьте доступ к гнезду, охладите тело и обеспечьте активность. Так вы быстро вернете курицу к нормальной яйценоскости и сохраните продуктивность хозяйства.
Напомним, мы писали о том, чем не стоит кормить кур.
Ранее мы рассказывали о том, как вывести вшей из кур.
Также мы объясняли, какую полезную траву стоит посеять курам.
Читайте Новини.LIVE!