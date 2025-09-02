Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что делать, чтобы корова быстро очистилась — советы фермерам

Что делать, чтобы корова быстро очистилась — советы фермерам

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 10:10
Как помочь корове быстро очиститься после отела
Коровы пасутся на лугу. Фото: Freepik

После отела важно, чтобы корова вовремя очистилась. Это защищает животное от воспалений и помогает быстрее восстановиться.

Новини.LIVE рассказывает, как действовать фермеру.

Реклама
Читайте также:

Почему это важно

Задержка помета опасна для здоровья коровы. Если он не выходит в течение 6-8 часов после отела, возрастает риск воспаления матки, снижения надоев и даже гибели животного. Своевременное очищение — залог хорошего самочувствия коровы и стабильной производительности.

Корова з телям після отелення.
Корова с теленком после отела. Фото: Pixabay

Как помочь корове

  • Теплое питье. Дайте теплую воду с добавлением соли или отрубей — это стимулирует сокращение матки.
  • Движение. Небольшая прогулка активизирует кровообращение и ускоряет выделение помета.
  • Массаж. Легкое растирание в области крупа и живота помогает сокращению мышц.
  • Питание. В рацион добавляют легкоусвояемые корма: сено, отруби, морковь. Это поддерживает силы животного.
  • Чистота. Сухая подстилка и чистое помещение — лучшая защита от инфекций.

Когда нужен ветеринар

  • Если помет не отошел в течение 12-24 часов.
  • Если появился резкий запах, кровянистые или гнойные выделения.
  • Если животное отказывается от еды, выглядит вялым или поднимается температура.

Ветеринар может ввести препараты для сокращения матки или провести ручное вмешательство. Самостоятельно делать этого хозяину нельзя — есть риск навредить животному.

Стадо корів під час випасу.
Стадо коров во время выпаса. Фото: Pexels

Профилактика на будущее

Чтобы уменьшить риск задержки помета, корову нужно правильно кормить во время стельности: обеспечить достаточно витаминов, минералов и не перекармливать концентрированными кормами. Регулярные прогулки и доступ к свежему воздуху также снижают риски осложнений после отела.

Напомним, мы писали о том, где можно увидеть и как выглядит самая яркая птица Украины.

Ранее мы рассказывали о том, как красный куриный клещ вредит птице.

Также мы объясняли, куда летят аисты на зиму из Украины.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что делать, чтобы наседка не сидела.

Стоит также вспомнить, что мы писали о том, сколько надо отдать за элитного кота на OLX.

фермеры советы скот корова животное
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации