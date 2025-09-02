Как помочь корове быстро очиститься после отела

Что делать, чтобы корова быстро очистилась — советы фермерам
После отела важно, чтобы корова вовремя очистилась. Это защищает животное от воспалений и помогает быстрее восстановиться.
Новини.LIVE рассказывает, как действовать фермеру.
Почему это важно
Задержка помета опасна для здоровья коровы. Если он не выходит в течение 6-8 часов после отела, возрастает риск воспаления матки, снижения надоев и даже гибели животного. Своевременное очищение — залог хорошего самочувствия коровы и стабильной производительности.
Как помочь корове
- Теплое питье. Дайте теплую воду с добавлением соли или отрубей — это стимулирует сокращение матки.
- Движение. Небольшая прогулка активизирует кровообращение и ускоряет выделение помета.
- Массаж. Легкое растирание в области крупа и живота помогает сокращению мышц.
- Питание. В рацион добавляют легкоусвояемые корма: сено, отруби, морковь. Это поддерживает силы животного.
- Чистота. Сухая подстилка и чистое помещение — лучшая защита от инфекций.
Когда нужен ветеринар
- Если помет не отошел в течение 12-24 часов.
- Если появился резкий запах, кровянистые или гнойные выделения.
- Если животное отказывается от еды, выглядит вялым или поднимается температура.
Ветеринар может ввести препараты для сокращения матки или провести ручное вмешательство. Самостоятельно делать этого хозяину нельзя — есть риск навредить животному.
Профилактика на будущее
Чтобы уменьшить риск задержки помета, корову нужно правильно кормить во время стельности: обеспечить достаточно витаминов, минералов и не перекармливать концентрированными кормами. Регулярные прогулки и доступ к свежему воздуху также снижают риски осложнений после отела.
