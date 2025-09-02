Как помочь корове быстро очиститься после отела

Коровы пасутся на лугу. Фото: Freepik

После отела важно, чтобы корова вовремя очистилась. Это защищает животное от воспалений и помогает быстрее восстановиться.

Почему это важно

Задержка помета опасна для здоровья коровы. Если он не выходит в течение 6-8 часов после отела, возрастает риск воспаления матки, снижения надоев и даже гибели животного. Своевременное очищение — залог хорошего самочувствия коровы и стабильной производительности.

Как помочь корове

Теплое питье. Дайте теплую воду с добавлением соли или отрубей — это стимулирует сокращение матки.

Движение. Небольшая прогулка активизирует кровообращение и ускоряет выделение помета.

Массаж. Легкое растирание в области крупа и живота помогает сокращению мышц.

Питание. В рацион добавляют легкоусвояемые корма: сено, отруби, морковь. Это поддерживает силы животного.

Чистота. Сухая подстилка и чистое помещение — лучшая защита от инфекций.

Когда нужен ветеринар

Если помет не отошел в течение 12-24 часов.

Если появился резкий запах, кровянистые или гнойные выделения.

Если животное отказывается от еды, выглядит вялым или поднимается температура.

Ветеринар может ввести препараты для сокращения матки или провести ручное вмешательство. Самостоятельно делать этого хозяину нельзя — есть риск навредить животному.

Профилактика на будущее

Чтобы уменьшить риск задержки помета, корову нужно правильно кормить во время стельности: обеспечить достаточно витаминов, минералов и не перекармливать концентрированными кормами. Регулярные прогулки и доступ к свежему воздуху также снижают риски осложнений после отела.

