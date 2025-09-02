Як допомогти корові швидко очиститися після отелення

Корови пасуться на лузі. Фото: Freepik

Після отелення важливо, щоб корова вчасно очистилася. Це захищає тварину від запалень і допомагає швидше відновитися.

Новини.LIVE розповідає як діяти фермеру.

Чому це важливо

Затримка посліду небезпечна для здоров’я корови. Якщо він не виходить протягом 6-8 годин після отелення, зростає ризик запалення матки, зниження надоїв та навіть загибелі тварини. Своєчасне очищення — запорука гарного самопочуття корови й стабільної продуктивності.

Корова з телям після отелення. Фото: Pixabay

Як допомогти корові

Тепле питво. Дайте теплу воду з додаванням солі або висівок — це стимулює скорочення матки.

Рух. Невелика прогулянка активізує кровообіг і прискорює виділення посліду.

Масаж. Легке розтирання в ділянці крупа й живота допомагає скороченню м’язів.

Харчування. В раціон додають легкозасвоювані корми: сіно, висівки, моркву. Це підтримує сили тварини.

Чистота. Сухе підстилання і чисте приміщення — найкращий захист від інфекцій.

Коли потрібен ветеринар

Якщо послід не відійшов протягом 12-24 годин.

Якщо з’явився різкий запах, кров’янисті чи гнійні виділення.

Якщо тварина відмовляється від їжі, виглядає млявою або піднімається температура.

Ветеринар може ввести препарати для скорочення матки або провести ручне втручання. Самостійно робити цього господарю не можна — є ризик нашкодити тварині.

Стадо корів під час випасу. Фото: Pexels

Профілактика на майбутнє

Щоб зменшити ризик затримки посліду, корову потрібно правильно годувати під час тільності: забезпечити достатньо вітамінів, мінералів і не перегодовувати концентрованими кормами. Регулярні прогулянки та доступ до свіжого повітря також знижують ризики ускладнень після отелення.

