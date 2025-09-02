Відео
Що робити, аби корова швидко очистилася — поради фермерам

Що робити, аби корова швидко очистилася — поради фермерам

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 10:10
Як допомогти корові швидко очиститися після отелення
Корови пасуться на лузі. Фото: Freepik

Після отелення важливо, щоб корова вчасно очистилася. Це захищає тварину від запалень і допомагає швидше відновитися.

Новини.LIVE розповідає як діяти фермеру.

Читайте також:

Чому це важливо

Затримка посліду небезпечна для здоров’я корови. Якщо він не виходить протягом 6-8 годин після отелення, зростає ризик запалення матки, зниження надоїв та навіть загибелі тварини. Своєчасне очищення — запорука гарного самопочуття корови й стабільної продуктивності.

Корова з телям після отелення.
Корова з телям після отелення. Фото: Pixabay

Як допомогти корові 

  • Тепле питво. Дайте теплу воду з додаванням солі або висівок — це стимулює скорочення матки.
  • Рух. Невелика прогулянка активізує кровообіг і прискорює виділення посліду.
  • Масаж. Легке розтирання в ділянці крупа й живота допомагає скороченню м’язів.
  • Харчування. В раціон додають легкозасвоювані корми: сіно, висівки, моркву. Це підтримує сили тварини.
  • Чистота. Сухе підстилання і чисте приміщення — найкращий захист від інфекцій.

Коли потрібен ветеринар

  • Якщо послід не відійшов протягом 12-24 годин.
  • Якщо з’явився різкий запах, кров’янисті чи гнійні виділення.
  • Якщо тварина відмовляється від їжі, виглядає млявою або піднімається температура.

Ветеринар може ввести препарати для скорочення матки або провести ручне втручання. Самостійно робити цього господарю не можна — є ризик нашкодити тварині.

Стадо корів під час випасу.
Стадо корів під час випасу. Фото: Pexels

Профілактика на майбутнє

Щоб зменшити ризик затримки посліду, корову потрібно правильно годувати під час тільності: забезпечити достатньо вітамінів, мінералів і не перегодовувати концентрованими кормами. Регулярні прогулянки та доступ до свіжого повітря також знижують ризики ускладнень після отелення.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
