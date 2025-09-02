Як допомогти корові швидко очиститися після отелення

Що робити, аби корова швидко очистилася — поради фермерам
Після отелення важливо, щоб корова вчасно очистилася. Це захищає тварину від запалень і допомагає швидше відновитися.
Новини.LIVE розповідає як діяти фермеру.
Чому це важливо
Затримка посліду небезпечна для здоров’я корови. Якщо він не виходить протягом 6-8 годин після отелення, зростає ризик запалення матки, зниження надоїв та навіть загибелі тварини. Своєчасне очищення — запорука гарного самопочуття корови й стабільної продуктивності.
Як допомогти корові
- Тепле питво. Дайте теплу воду з додаванням солі або висівок — це стимулює скорочення матки.
- Рух. Невелика прогулянка активізує кровообіг і прискорює виділення посліду.
- Масаж. Легке розтирання в ділянці крупа й живота допомагає скороченню м’язів.
- Харчування. В раціон додають легкозасвоювані корми: сіно, висівки, моркву. Це підтримує сили тварини.
- Чистота. Сухе підстилання і чисте приміщення — найкращий захист від інфекцій.
Коли потрібен ветеринар
- Якщо послід не відійшов протягом 12-24 годин.
- Якщо з’явився різкий запах, кров’янисті чи гнійні виділення.
- Якщо тварина відмовляється від їжі, виглядає млявою або піднімається температура.
Ветеринар може ввести препарати для скорочення матки або провести ручне втручання. Самостійно робити цього господарю не можна — є ризик нашкодити тварині.
Профілактика на майбутнє
Щоб зменшити ризик затримки посліду, корову потрібно правильно годувати під час тільності: забезпечити достатньо вітамінів, мінералів і не перегодовувати концентрованими кормами. Регулярні прогулянки та доступ до свіжого повітря також знижують ризики ускладнень після отелення.
