Головна Дім та город Як відучити квочку бити курчат — поради господарям

Дата публікації: 9 вересня 2025 23:40
Як врятувати курчат від агресивної квочки - прості поради
Квочка у курнику. Фото: Unsplash

Іноді квочка після вилуплення починає проявляти агресію та клювати своїх курчат. Це може зашкодити пташенятам і навіть призвести до втрат усього виводка.

Новини.LIVE ділиться практичними порадами, які допоможуть господарям захистити молодняк і зберегти спокій у господарстві.

Чому квочка може бити курчат

Агресія у курки може виникати з кількох причин:

  • Стрес і шум: постійний рух чи чужі тварини поруч з гніздом лякають птаха.
  • Виснаження: тривале насиджування виснажує, і квочка стає дратівливою.
  • Гормональні зміни: інстинкт насиджування іноді зникає відразу після вилуплення.
  • Хвороби та паразити: дискомфорт робить птаха агресивним до малих.
Квочка висиджує яйця в гнізді.
Квочка висиджує яйця в гнізді. Фото: Pinterest

Що варто зробити господарю

Одразу перевір гніздо, якщо курка кілька разів клюнула малих — краще не ризикувати. Пересадіть пташенят у тепле місце з лампою, де є корм і вода.

Квочці дайте час і відпочинок. Поставте їй їжу та воду, щоб вона відновила сили. Часто через день-два курка заспокоюється й починає доглядати за виводком. Якщо ж поведінка не змінюється, пташенят доведеться вирощувати окремо.

Дівчина годує курку з рук.
Дівчина годує курку з рук. Фото: Pinterest

Як запобігти проблемі

Щоб уникнути такої ситуації, подбайте про умови ще до посадки на яйця:

  • Повноцінне харчування: додавайте зелень, зерно та мінеральні добавки.
  • Окреме гніздо: краще ставити його в тихому й спокійному місці.
  • Більше місця: у тісноті курки частіше нервують.
  • Регулярний нагляд: перевіряйте гніздо кілька разів на день.

Коли можна залишати курчат із квочкою

Якщо курка сидить спокійно, прикриває малих крилами та не клює їх — можна залишити пташенят із нею. Але будьте уважні: навіть кілька ударів дзьобом можуть нашкодити.

Квочка з курчатами на вигулі.
Квочка з курчатами на вигулі. Фото: Pexels

Досвідчені господарі кажуть: краще на день відсадити курчат, ніж втратити їх усіх. Увага та правильний догляд допоможуть виростити здоровий і сильний виводок.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
