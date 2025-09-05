Що треба зробити, щоб корова давала більше молока - корисні поради

Корови пасуться на полі. Фото: Freepik

Щоб корова давала більше молока, потрібно подбати про правильне харчування, чисту воду та комфортні умови. Важливим є також регулярний догляд і здоров’я тварини, адже навіть дрібні помилки можуть знизити кількість молока.

Правильне годування

Основою харчування має бути якісне сіно та зелений корм. Важливо додавати концентровані корми — зерно, комбікорм чи коренеплоди. У раціоні повинні бути й мінеральні добавки: крейда, сіль, премікси. Влітку корову випасають на луках, а взимку дають достатньо силосу та сінажу.

Жінка годує сіном корів. Фото: Freepik

Достатньо води

Корова повинна мати постійний доступ до чистої води. Доросла тварина випиває від 50 до 100 літрів на добу. Якщо води не вистачає, навіть найкраще харчування не дасть результату — молока стане значно менше.

Умови утримання

Приміщення для корови повинно бути сухим і теплим, без протягів. Чиста підстилка та регулярне прибирання зменшують ризик хвороб. Взимку температура в корівнику не має опускатися нижче +10 °C, інакше це негативно позначається на здоров’ї та молочності.

Корова лежить на трав'янистому полі. Фото: Freepik

Догляд та здоров’я

Регулярні огляди ветеринара й своєчасні щеплення.

Перед доїнням вим’я миють і витирають насухо.

Використання правильної техніки доїння знижує стрес і стимулює молоковиділення.

Додаткові поради

Доїти в один і той самий час — це формує стабільний ритм.

Корову варто берегти від стресу: різких шумів, перепадів температури чи зміни умов.

Масаж вимені перед доїнням підвищує кількість молока.

Багато молока у різній тарі. Фото: Freepik

Щоб корова давала більше молока, важливі три чинники: збалансоване харчування, чиста вода та належний догляд. Дотримання цих правил допоможе господарям отримати більше молока та зберегти здоров’я тварини.

