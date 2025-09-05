Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как получить больше молока от коровы — секреты хозяев

Как получить больше молока от коровы — секреты хозяев

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 19:24
Что надо сделать, чтобы корова давала больше молока - полезные советы
Коровы пасутся на поле. Фото: Freepik

Чтобы корова давала больше молока, нужно позаботиться о правильном питании, чистой воде и комфортных условиях. Важным является также регулярный уход и здоровье животного, ведь даже мелкие ошибки могут снизить количество молока.

Новини.LIVE подготовили советы для хозяев.

Реклама
Читайте также:

Правильное кормление

Основой питания должно быть качественное сено и зеленый корм. Важно добавлять концентрированные корма — зерно, комбикорм или корнеплоды. В рационе должны быть и минеральные добавки: мел, соль, премиксы. Летом корову выпасают на лугах, а зимой дают достаточно силоса и сенажа.

Жінка годує сіном корів.
Женщина кормит сеном коров. Фото: Freepik

Достаточно воды

Корова должна иметь постоянный доступ к чистой воде. Взрослое животное выпивает от 50 до 100 литров в сутки. Если воды не хватает, даже самое лучшее питание не даст результата — молока станет значительно меньше.

Условия содержания

Помещение для коровы должно быть сухим и теплым, без сквозняков. Чистая подстилка и регулярная уборка уменьшают риск болезней. Зимой температура в коровнике не должна опускаться ниже +10 °C, иначе это негативно сказывается на здоровье и молочности.

Корова лежить на трав'янистому полі.
Корова лежит на травянистом поле. Фото: Freepik

Уход и здоровье

  • Регулярные осмотры ветеринара и своевременные прививки.
  • Перед доением вымя моют и вытирают насухо.
  • Использование правильной техники доения снижает стресс и стимулирует молокоотделение.

Дополнительные советы

  • Доить в одно и то же время — это формирует стабильный ритм.
  • Корову следует беречь от стресса: резких шумов, перепадов температуры или изменения условий.
  • Массаж вымени перед доением повышает количество молока.
Багато молока у різній тарі.
Много молока в разной таре. Фото: Freepik

Чтобы корова давала больше молока, важны три фактора: сбалансированное питание, чистая вода и надлежащий уход. Соблюдение этих правил поможет хозяевам получить больше молока и сохранить здоровье животного.

Мы объясняли, почему козу выгоднее держать, чем корову.

Ранее рассказывали, как красный куриный клещ вредит птице.

В предыдущих материалах мы делились о том, какую полезную траву стоит посеять курам.

Интересно будет узнать, почему куры перестали нести яйца и как это исправить.

Стоит также вспомнить, что мы писали о том, что делать, чтобы наседка не сидела.

фермеры советы молоко скот корова
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации