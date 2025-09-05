Что надо сделать, чтобы корова давала больше молока - полезные советы

Коровы пасутся на поле. Фото: Freepik

Чтобы корова давала больше молока, нужно позаботиться о правильном питании, чистой воде и комфортных условиях. Важным является также регулярный уход и здоровье животного, ведь даже мелкие ошибки могут снизить количество молока.

Новини.LIVE подготовили советы для хозяев.

Реклама

Читайте также:

Правильное кормление

Основой питания должно быть качественное сено и зеленый корм. Важно добавлять концентрированные корма — зерно, комбикорм или корнеплоды. В рационе должны быть и минеральные добавки: мел, соль, премиксы. Летом корову выпасают на лугах, а зимой дают достаточно силоса и сенажа.

Женщина кормит сеном коров. Фото: Freepik

Достаточно воды

Корова должна иметь постоянный доступ к чистой воде. Взрослое животное выпивает от 50 до 100 литров в сутки. Если воды не хватает, даже самое лучшее питание не даст результата — молока станет значительно меньше.

Условия содержания

Помещение для коровы должно быть сухим и теплым, без сквозняков. Чистая подстилка и регулярная уборка уменьшают риск болезней. Зимой температура в коровнике не должна опускаться ниже +10 °C, иначе это негативно сказывается на здоровье и молочности.

Корова лежит на травянистом поле. Фото: Freepik

Уход и здоровье

Регулярные осмотры ветеринара и своевременные прививки.

Перед доением вымя моют и вытирают насухо.

Использование правильной техники доения снижает стресс и стимулирует молокоотделение.

Дополнительные советы

Доить в одно и то же время — это формирует стабильный ритм.

Корову следует беречь от стресса: резких шумов, перепадов температуры или изменения условий.

Массаж вымени перед доением повышает количество молока.

Много молока в разной таре. Фото: Freepik

Чтобы корова давала больше молока, важны три фактора: сбалансированное питание, чистая вода и надлежащий уход. Соблюдение этих правил поможет хозяевам получить больше молока и сохранить здоровье животного.

Мы объясняли, почему козу выгоднее держать, чем корову.

Ранее рассказывали, как красный куриный клещ вредит птице.

В предыдущих материалах мы делились о том, какую полезную траву стоит посеять курам.

Интересно будет узнать, почему куры перестали нести яйца и как это исправить.

Стоит также вспомнить, что мы писали о том, что делать, чтобы наседка не сидела.