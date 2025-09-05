Что надо сделать, чтобы корова давала больше молока - полезные советы

Как получить больше молока от коровы — секреты хозяев
Чтобы корова давала больше молока, нужно позаботиться о правильном питании, чистой воде и комфортных условиях. Важным является также регулярный уход и здоровье животного, ведь даже мелкие ошибки могут снизить количество молока.
Новини.LIVE подготовили советы для хозяев.
Правильное кормление
Основой питания должно быть качественное сено и зеленый корм. Важно добавлять концентрированные корма — зерно, комбикорм или корнеплоды. В рационе должны быть и минеральные добавки: мел, соль, премиксы. Летом корову выпасают на лугах, а зимой дают достаточно силоса и сенажа.
Достаточно воды
Корова должна иметь постоянный доступ к чистой воде. Взрослое животное выпивает от 50 до 100 литров в сутки. Если воды не хватает, даже самое лучшее питание не даст результата — молока станет значительно меньше.
Условия содержания
Помещение для коровы должно быть сухим и теплым, без сквозняков. Чистая подстилка и регулярная уборка уменьшают риск болезней. Зимой температура в коровнике не должна опускаться ниже +10 °C, иначе это негативно сказывается на здоровье и молочности.
Уход и здоровье
- Регулярные осмотры ветеринара и своевременные прививки.
- Перед доением вымя моют и вытирают насухо.
- Использование правильной техники доения снижает стресс и стимулирует молокоотделение.
Дополнительные советы
- Доить в одно и то же время — это формирует стабильный ритм.
- Корову следует беречь от стресса: резких шумов, перепадов температуры или изменения условий.
- Массаж вымени перед доением повышает количество молока.
Чтобы корова давала больше молока, важны три фактора: сбалансированное питание, чистая вода и надлежащий уход. Соблюдение этих правил поможет хозяевам получить больше молока и сохранить здоровье животного.
Мы объясняли, почему козу выгоднее держать, чем корову.
Ранее рассказывали, как красный куриный клещ вредит птице.
В предыдущих материалах мы делились о том, какую полезную траву стоит посеять курам.
Интересно будет узнать, почему куры перестали нести яйца и как это исправить.
Стоит также вспомнить, что мы писали о том, что делать, чтобы наседка не сидела.
Читайте Новини.LIVE!