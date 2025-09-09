Что сделать на огороде до осеннего равноденствия 2025 - список важных работ до 22 сентября

Осеннее равноденствие 2025 — что надо успеть сделать на огороде
Осеннее равноденствие — важный период для огородников, когда день и ночь становятся одинаковыми. К этому времени стоит завершить уборку урожая, подготовить грядки и позаботиться о почве на следующий год.
Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут сохранить урожай и сделать огород готовым к зиме.
Когда осеннее равноденствие
Дата равноденствия — 22-23 сентября. Она означает завершение активного сезона. После этого дня ночи становятся длиннее, температура снижается, и растения постепенно переходят в состояние покоя. Поэтому все основные работы стоит сделать именно к этому времени.
Что нужно сделать на огороде до Осеннего равноденствия
- Собрать урожай.
До первых заморозков необходимо снять с грядок помидоры, огурцы, перец, тыквы и корнеплоды. Недозревшие плоды можно оставить дозревать в доме.
- Убрать остатки растений.
Ботву и сорняки лучше не оставлять, ведь они могут стать источником вредителей и болезней. Остатки следует отправить в компост.
- Подкормить почву.
Перекопать землю, внести перегной, компост или золу. Это пополнит запас питательных веществ на следующий год.
- Посеять сидераты.
Рожь, овес или горчица укрепляют почву и обогащают ее азотом. Весной их перекапывают как органическое удобрение.
- Высадить культуры под зиму.
В сентябре высаживают чеснок и клубнику. До морозов они успевают укорениться, а весной дадут сильные растения.
- Подготовить деревья и кусты.
Обрезать сухие ветки, удалить поврежденные побеги и подкормить плодовые деревья и ягодные кусты, чтобы они легче пережили зиму.
- Позаботиться о цветниках.
Если рядом с огородом растут цветы, именно осенью выкапывают клубни георгин и гладиолусов. Их нужно просушить и хранить в сухом помещении до весны. Это сохранит растения от вымерзания.
Совет от экспертов
Не забудьте об инструментах: их нужно очистить, высушить и убрать в сухое место. Также важно слить воду со шлангов и системы полива, чтобы их не повредили морозы. Это продлит срок службы и сэкономит время весной.
Осеннее равноденствие — это сигнал огородникам подвести итоги сезона. Если вовремя выполнить главные работы, земля отблагодарит обильным урожаем в новом году.
