Что сделать на огороде до осеннего равноденствия 2025 - список важных работ до 22 сентября

Люди работают на своем огороде. Фото: CHD Living

Осеннее равноденствие — важный период для огородников, когда день и ночь становятся одинаковыми. К этому времени стоит завершить уборку урожая, подготовить грядки и позаботиться о почве на следующий год.

Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут сохранить урожай и сделать огород готовым к зиме.

Реклама

Читайте также:

Когда осеннее равноденствие

Дата равноденствия — 22-23 сентября. Она означает завершение активного сезона. После этого дня ночи становятся длиннее, температура снижается, и растения постепенно переходят в состояние покоя. Поэтому все основные работы стоит сделать именно к этому времени.

Девушка собирает урожай перца на огороде. Фото: Freepik

Что нужно сделать на огороде до Осеннего равноденствия

Собрать урожай.

До первых заморозков необходимо снять с грядок помидоры, огурцы, перец, тыквы и корнеплоды. Недозревшие плоды можно оставить дозревать в доме. Убрать остатки растений.

Ботву и сорняки лучше не оставлять, ведь они могут стать источником вредителей и болезней. Остатки следует отправить в компост. Подкормить почву.

Перекопать землю, внести перегной, компост или золу. Это пополнит запас питательных веществ на следующий год. Посеять сидераты.

Рожь, овес или горчица укрепляют почву и обогащают ее азотом. Весной их перекапывают как органическое удобрение. Хозяин сажает чеснок на огороде. Фото: Pinterest Высадить культуры под зиму.

В сентябре высаживают чеснок и клубнику. До морозов они успевают укорениться, а весной дадут сильные растения. Подготовить деревья и кусты.

Обрезать сухие ветки, удалить поврежденные побеги и подкормить плодовые деревья и ягодные кусты, чтобы они легче пережили зиму. Позаботиться о цветниках.

Если рядом с огородом растут цветы, именно осенью выкапывают клубни георгин и гладиолусов. Их нужно просушить и хранить в сухом помещении до весны. Это сохранит растения от вымерзания.

Хозяин рассыпает пепел на огороде. Фото: Pinterest

Совет от экспертов

Не забудьте об инструментах: их нужно очистить, высушить и убрать в сухое место. Также важно слить воду со шлангов и системы полива, чтобы их не повредили морозы. Это продлит срок службы и сэкономит время весной.

Садовый инструмент. Фото: Freepik

Осеннее равноденствие — это сигнал огородникам подвести итоги сезона. Если вовремя выполнить главные работы, земля отблагодарит обильным урожаем в новом году.

Напомним, мы писали о том, как поливать капусту в сентябре, чтобы не испортить урожай.

Ранее мы рассказывали о том, чем подкормить яблоню и вишню осенью.

Также мы объясняли о том, как сажать малину осенью, чтобы она хорошо прижилась.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как защитить огород от грызунов.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, как зимой сохранить дрова сухими.