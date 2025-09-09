Видео
Осеннее равноденствие 2025 — что надо успеть сделать на огороде

Осеннее равноденствие 2025 — что надо успеть сделать на огороде

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 14:01
Что сделать на огороде до осеннего равноденствия 2025 - список важных работ до 22 сентября
Люди работают на своем огороде. Фото: CHD Living

Осеннее равноденствие — важный период для огородников, когда день и ночь становятся одинаковыми. К этому времени стоит завершить уборку урожая, подготовить грядки и позаботиться о почве на следующий год.

Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут сохранить урожай и сделать огород готовым к зиме.

Читайте также:

Когда осеннее равноденствие

Дата равноденствия — 22-23 сентября. Она означает завершение активного сезона. После этого дня ночи становятся длиннее, температура снижается, и растения постепенно переходят в состояние покоя. Поэтому все основные работы стоит сделать именно к этому времени.

Дівчина збирає врожай перцю на городі.
Девушка собирает урожай перца на огороде. Фото: Freepik

Что нужно сделать на огороде до Осеннего равноденствия

  1. Собрать урожай.
    До первых заморозков необходимо снять с грядок помидоры, огурцы, перец, тыквы и корнеплоды. Недозревшие плоды можно оставить дозревать в доме.
  2. Убрать остатки растений.
    Ботву и сорняки лучше не оставлять, ведь они могут стать источником вредителей и болезней. Остатки следует отправить в компост.
  3. Подкормить почву.
    Перекопать землю, внести перегной, компост или золу. Это пополнит запас питательных веществ на следующий год.
  4. Посеять сидераты.
    Рожь, овес или горчица укрепляют почву и обогащают ее азотом. Весной их перекапывают как органическое удобрение.
    Господар садить часник на городі.
    Хозяин сажает чеснок на огороде. Фото: Pinterest
  5. Высадить культуры под зиму.
    В сентябре высаживают чеснок и клубнику. До морозов они успевают укорениться, а весной дадут сильные растения.
  6. Подготовить деревья и кусты.
    Обрезать сухие ветки, удалить поврежденные побеги и подкормить плодовые деревья и ягодные кусты, чтобы они легче пережили зиму.
  7. Позаботиться о цветниках.
    Если рядом с огородом растут цветы, именно осенью выкапывают клубни георгин и гладиолусов. Их нужно просушить и хранить в сухом помещении до весны. Это сохранит растения от вымерзания.
Господар розсипає попіл на городі.
Хозяин рассыпает пепел на огороде. Фото: Pinterest

Совет от экспертов

Не забудьте об инструментах: их нужно очистить, высушить и убрать в сухое место. Также важно слить воду со шлангов и системы полива, чтобы их не повредили морозы. Это продлит срок службы и сэкономит время весной.

Садовий інструмент.
Садовый инструмент. Фото: Freepik

Осеннее равноденствие — это сигнал огородникам подвести итоги сезона. Если вовремя выполнить главные работы, земля отблагодарит обильным урожаем в новом году.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
