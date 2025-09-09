Відео
Головна Дім та город Осіннє рівнодення 2025 — що треба встигнути зробити на городі

Осіннє рівнодення 2025 — що треба встигнути зробити на городі

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 14:01
Що зробити на городі до осіннього рівнодення 2025 - список важливих робіт до 22 вересня
Люди працюють у своєму городі. Фото: CHD Living

Осіннє рівнодення — важливий період для городників, коли день і ніч стають однаковими. До цього часу варто завершити збирання врожаю, підготувати грядки й подбати про ґрунт на наступний рік.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, які допоможуть зберегти врожай і зробити город готовим до зими.

Читайте також:

Коли осіннє рівнодення

Дата рівнодення — 22-23 вересня. Вона означає завершення активного сезону. Після цього дня ночі стають довшими, температура знижується, і рослини поступово переходять у стан спокою. Тому всі основні роботи варто зробити саме до цього часу.

Дівчина збирає врожай перцю на городі.
Дівчина збирає врожай перцю на городі. Фото: Freepik

Що потрібно зробити на городі до Осіннього рівнодення

  1. Зібрати врожай.
    До перших заморозків необхідно зняти з грядок помідори, огірки, перець, гарбузи й коренеплоди. Недозрілі плоди можна залишити дозрівати в хаті.
  2. Прибрати залишки рослин.
    Бадилля й бур’яни краще не залишати, адже вони можуть стати джерелом шкідників і хвороб. Рештки варто відправити в компост.
  3. Підживити ґрунт.
    Перекопати землю, внести перегній, компост або золу. Це поповнить запас поживних речовин на наступний рік.
  4. Посіяти сидерати.
    Жито, овес чи гірчиця укріплюють ґрунт і збагачують його азотом. Навесні їх перекопують як органічне добриво.
    Господар садить часник на городі.
    Господар садить часник на городі. Фото: Pinterest
  5. Висадити культури під зиму.
    У вересні висаджують часник та полуницю. До морозів вони встигають укорінитися, а навесні дадуть сильні рослини.
  6. Підготувати дерева та кущі.
    Обрізати сухі гілки, видалити пошкоджені пагони й підгодувати плодові дерева та ягідні кущі, щоб вони легше пережили зиму.
  7. Подбати про квітники.
    Якщо поряд із городом ростуть квіти, саме восени викопують бульби жоржин і гладіолусів. Їх потрібно просушити й зберігати у сухому приміщенні до весни. Це збереже рослини від вимерзання.
Господар розсипає попіл на городі.
Господар розсипає попіл на городі. Фото: Pinterest

Порада від експертів

Не забудьте про інструменти: їх потрібно очистити, висушити та прибрати в сухе місце. Також важливо злити воду зі шлангів і системи поливу, щоб їх не пошкодили морози. Це подовжить термін служби й зекономить час навесні.

Садовий інструмент.
Садовий інструмент. Фото: Freepik

Осіннє рівнодення — це сигнал городникам підбити підсумки сезону. Якщо вчасно виконати головні роботи, земля віддячить рясним урожаєм у новому році.

Нагадаємо, ми писали про те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Раніше ми розповідали про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

Також ми пояснювали про те, як садити малину восени, щоб вона добре прижилася.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як захистити город від гризунів.

Варто також згадати, що ми писали про те, як взимку зберегти дрова сухими.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
