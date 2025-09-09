Що зробити на городі до осіннього рівнодення 2025 - список важливих робіт до 22 вересня

Осіннє рівнодення 2025 — що треба встигнути зробити на городі
Осіннє рівнодення — важливий період для городників, коли день і ніч стають однаковими. До цього часу варто завершити збирання врожаю, підготувати грядки й подбати про ґрунт на наступний рік.
Новини.LIVE ділиться простими порадами, які допоможуть зберегти врожай і зробити город готовим до зими.
Коли осіннє рівнодення
Дата рівнодення — 22-23 вересня. Вона означає завершення активного сезону. Після цього дня ночі стають довшими, температура знижується, і рослини поступово переходять у стан спокою. Тому всі основні роботи варто зробити саме до цього часу.
Що потрібно зробити на городі до Осіннього рівнодення
- Зібрати врожай.
До перших заморозків необхідно зняти з грядок помідори, огірки, перець, гарбузи й коренеплоди. Недозрілі плоди можна залишити дозрівати в хаті.
- Прибрати залишки рослин.
Бадилля й бур’яни краще не залишати, адже вони можуть стати джерелом шкідників і хвороб. Рештки варто відправити в компост.
- Підживити ґрунт.
Перекопати землю, внести перегній, компост або золу. Це поповнить запас поживних речовин на наступний рік.
- Посіяти сидерати.
Жито, овес чи гірчиця укріплюють ґрунт і збагачують його азотом. Навесні їх перекопують як органічне добриво.
- Висадити культури під зиму.
У вересні висаджують часник та полуницю. До морозів вони встигають укорінитися, а навесні дадуть сильні рослини.
- Підготувати дерева та кущі.
Обрізати сухі гілки, видалити пошкоджені пагони й підгодувати плодові дерева та ягідні кущі, щоб вони легше пережили зиму.
- Подбати про квітники.
Якщо поряд із городом ростуть квіти, саме восени викопують бульби жоржин і гладіолусів. Їх потрібно просушити й зберігати у сухому приміщенні до весни. Це збереже рослини від вимерзання.
Порада від експертів
Не забудьте про інструменти: їх потрібно очистити, висушити та прибрати в сухе місце. Також важливо злити воду зі шлангів і системи поливу, щоб їх не пошкодили морози. Це подовжить термін служби й зекономить час навесні.
Осіннє рівнодення — це сигнал городникам підбити підсумки сезону. Якщо вчасно виконати головні роботи, земля віддячить рясним урожаєм у новому році.
Нагадаємо, ми писали про те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.
Раніше ми розповідали про те, чим підживити яблуню та вишню восени.
Також ми пояснювали про те, як садити малину восени, щоб вона добре прижилася.
У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як захистити город від гризунів.
Варто також згадати, що ми писали про те, як взимку зберегти дрова сухими.
Читайте Новини.LIVE!