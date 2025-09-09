Що зробити на городі до осіннього рівнодення 2025 - список важливих робіт до 22 вересня

Люди працюють у своєму городі. Фото: CHD Living

Осіннє рівнодення — важливий період для городників, коли день і ніч стають однаковими. До цього часу варто завершити збирання врожаю, підготувати грядки й подбати про ґрунт на наступний рік.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, які допоможуть зберегти врожай і зробити город готовим до зими.

Коли осіннє рівнодення

Дата рівнодення — 22-23 вересня. Вона означає завершення активного сезону. Після цього дня ночі стають довшими, температура знижується, і рослини поступово переходять у стан спокою. Тому всі основні роботи варто зробити саме до цього часу.

Дівчина збирає врожай перцю на городі. Фото: Freepik

Що потрібно зробити на городі до Осіннього рівнодення

Зібрати врожай.

До перших заморозків необхідно зняти з грядок помідори, огірки, перець, гарбузи й коренеплоди. Недозрілі плоди можна залишити дозрівати в хаті. Прибрати залишки рослин.

Бадилля й бур’яни краще не залишати, адже вони можуть стати джерелом шкідників і хвороб. Рештки варто відправити в компост. Підживити ґрунт.

Перекопати землю, внести перегній, компост або золу. Це поповнить запас поживних речовин на наступний рік. Посіяти сидерати.

Жито, овес чи гірчиця укріплюють ґрунт і збагачують його азотом. Навесні їх перекопують як органічне добриво. Господар садить часник на городі. Фото: Pinterest Висадити культури під зиму.

У вересні висаджують часник та полуницю. До морозів вони встигають укорінитися, а навесні дадуть сильні рослини. Підготувати дерева та кущі.

Обрізати сухі гілки, видалити пошкоджені пагони й підгодувати плодові дерева та ягідні кущі, щоб вони легше пережили зиму. Подбати про квітники.

Якщо поряд із городом ростуть квіти, саме восени викопують бульби жоржин і гладіолусів. Їх потрібно просушити й зберігати у сухому приміщенні до весни. Це збереже рослини від вимерзання.

Господар розсипає попіл на городі. Фото: Pinterest

Порада від експертів

Не забудьте про інструменти: їх потрібно очистити, висушити та прибрати в сухе місце. Також важливо злити воду зі шлангів і системи поливу, щоб їх не пошкодили морози. Це подовжить термін служби й зекономить час навесні.

Садовий інструмент. Фото: Freepik

Осіннє рівнодення — це сигнал городникам підбити підсумки сезону. Якщо вчасно виконати головні роботи, земля віддячить рясним урожаєм у новому році.

