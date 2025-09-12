Відео
Осіннє рівнодення — чи можна працювати вдома та на городі

Осіннє рівнодення — чи можна працювати вдома та на городі

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:00
Осіннє рівнодення 2025 - що можна й не можна робити цього дня
Жінка працює на городі. Фото: Freepik

Осіннє рівнодення настане 22 вересня. У цей день здавна існували певні правила щодо праці: важку роботу відкладали, а легкі хатні справи дозволяли.

Новини.LIVE розповідають, які заняття вважалися прийнятними, а які варто було уникати під час рівнодення.

Читайте також:

Що таке осіннє рівнодення

Це астрономічне явище, коли тривалість дня та ночі стає однаковою. Для людей цей момент символізував завершення літа й початок справжньої осені. Вважалося, що саме тоді настає час підбивати підсумки й обережно планувати подальші справи, зокрема й робочі.

Праця на городі та в саду

Вважалося, що під час рівнодення земля "відпочиває". Тому:

  • копати город чи сад — небажано;
  • саджати чи пересаджувати рослини — радили уникати;
  • збирати врожай можна, але без поспіху та тяжких навантажень.
Жінка копає город.
Жінка копає город. Фото: Alamy

Хатні справи

Заборон повністю не було, але радили працювати помірно.

  • Дозволялося: приготувати їжу, легке прибирання, догляд за дітьми.
  • Небажано: прати, рубати чи різати щось велике, починати будівельні чи ремонтні роботи.
Как приготовить испанскую паэлью
Людина готує їжу на плиті. Фото: Pexels

Догляд за худобою

Робота з тваринами вважалася обов’язковою, адже це турбота, а не важка праця. Годувати, прибирати в хліві чи випасти худобу дозволялося.

Чоловік годує корів.
Чоловік годує корів. Фото: Freepik

Цей день вважали часом рівноваги, коли варто уникати тяжких справ. Легкі хатні обов’язки та догляд за тваринами дозволялися, але роботу в саду чи на городі радили залишити на інший час. Ставлення до праці мало символічний сенс: відкласти зайве, подбати про головне й зустріти осінь у спокої та гармонії.

Ми вже писали про те, у яких знаків Зодіаку не ростуть рослини.

Раніше пояснювали те, як правильно зберігати сіно взимку.

Детальніше розповідали про те, чим підживити малину після обрізки.

Ми повідомляли про те, як відучити квочку бити курчат.

Цікаво буде також дізнатися про те, як прискорити дозрівання перцю у вересні.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
