Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Эти знаки Зодиака окажутся в объятиях фортуны 21 сентября 2025

Эти знаки Зодиака окажутся в объятиях фортуны 21 сентября 2025

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:59
Солнечное затмение 21 сентября 2025 — каким знакам Зодиака повезет больше всего
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Накануне осеннего равноденствия 21 сентября состоится новолуние и частичное солнечное затмение в знаке Девы. Эти явления несут мощную трансформационную энергию, которая способна изменить жизненные приоритеты и раскрыть скрытые возможности. Параллельно Солнце перейдет в Весы, а Марс в Скорпиона, что активизирует чрезвычайно романтическую энергетику. Такие уникальные сочетания особенно сильно повлияют на три знака Зодиака.

Кто из представителей зодиакального круга уже скоро окажется в крепких объятиях удачи, рассказала астролог Лиза Стардаст на портале VICE.

Реклама
Читайте также:

Три знака Зодиака, которым повезет больше всего

Телец

Тельцы известны своей стабильностью, чувственностью и любовью к комфорту. Это солнечное затмение буквально создано для вас. Вы наконец поймете, чего хотите от любви и отношений. Теперь важно убедиться, что человек, который вам нравится, соответствует вашим стандартам. Знакомства, приятные встречи и искренние разговоры помогут вам увидеть человека, который способен соответствовать вашим истинным ожиданиям. Также в ближайшие дни может появиться шанс получить выгодное предложение, прибыльную идею или даже дополнительный доход. Вас ждет успех в финансовых вопросах и приятные подарки судьбы.

 

Кому из знаков Зодиака повезет больше всего в день солнечного затмения 21 сентября 2025 — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com
Рак

Раки заслуживают такой же любви, которую они щедро дарят другим. Но чтобы получить ее, надо научиться выражать свои чувства. Этот транзит подтолкнет вас к искренности и аутентичности, что и привлечет правильных людей. Кроме этого, вас ждут приятные новости, связанные с домом или семьей. Это может быть решение вопроса, который давно беспокоил, неожиданная финансовая поддержка или даже удача в покупках. Ваш дом наполнится уютом и ощущением защищенности.

 

Кому из знаков Зодиака повезет больше всего в день солнечного затмения 21 сентября 2025 — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com
Рыбы

Рыбы — мечтательные, чувствительные и романтичные натуры, которые склонны идеализировать любовь. Но на этот раз их энергия может воплотиться в настоящее возрождение отношений. Это время прекрасно подходит для того, чтобы вновь открыть свое сердце и заново влюбиться. Солнечное затмение подарит ощущение, что ваша любовь может длиться долго — стоит только позаботиться о ней. В этот период вам улыбнется случайность, которая может изменить планы — выгодная возможность, интересная поездка или внезапный шанс проявить свои таланты. Успех будет сопровождать вас в творческих делах и учебе, а также в любых начинаниях, которые вы давно откладывали.

 

Кому из знаков Зодиака повезет больше всего в день солнечного затмения 21 сентября 2025 — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Также делимся с вами другими прогнозами астрологов

Кому из знаков Зодиака выходные принесут новости, которые изменят будущее.

Какие знаки Зодиака столкнутся с проблемами на работе до конца сентября.

Какой знак Зодиака оставит проблемы в прошлом после 21 сентября.

Кому из знаков Зодиака солнечное затмение сулит испытания.

Кто из знаков Зодиака погрузится в любовь в День осеннего равноденствия 22 сентября.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 21 сентября Молодая Луна солнечное затмение
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации