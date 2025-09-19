Солнечное затмение 21 сентября 2025 — каким знакам Зодиака повезет больше всего

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Накануне осеннего равноденствия 21 сентября состоится новолуние и частичное солнечное затмение в знаке Девы. Эти явления несут мощную трансформационную энергию, которая способна изменить жизненные приоритеты и раскрыть скрытые возможности. Параллельно Солнце перейдет в Весы, а Марс в Скорпиона, что активизирует чрезвычайно романтическую энергетику. Такие уникальные сочетания особенно сильно повлияют на три знака Зодиака.

Кто из представителей зодиакального круга уже скоро окажется в крепких объятиях удачи, рассказала астролог Лиза Стардаст на портале VICE.

Три знака Зодиака, которым повезет больше всего

Телец

Тельцы известны своей стабильностью, чувственностью и любовью к комфорту. Это солнечное затмение буквально создано для вас. Вы наконец поймете, чего хотите от любви и отношений. Теперь важно убедиться, что человек, который вам нравится, соответствует вашим стандартам. Знакомства, приятные встречи и искренние разговоры помогут вам увидеть человека, который способен соответствовать вашим истинным ожиданиям. Также в ближайшие дни может появиться шанс получить выгодное предложение, прибыльную идею или даже дополнительный доход. Вас ждет успех в финансовых вопросах и приятные подарки судьбы.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Рак

Раки заслуживают такой же любви, которую они щедро дарят другим. Но чтобы получить ее, надо научиться выражать свои чувства. Этот транзит подтолкнет вас к искренности и аутентичности, что и привлечет правильных людей. Кроме этого, вас ждут приятные новости, связанные с домом или семьей. Это может быть решение вопроса, который давно беспокоил, неожиданная финансовая поддержка или даже удача в покупках. Ваш дом наполнится уютом и ощущением защищенности.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Рыбы

Рыбы — мечтательные, чувствительные и романтичные натуры, которые склонны идеализировать любовь. Но на этот раз их энергия может воплотиться в настоящее возрождение отношений. Это время прекрасно подходит для того, чтобы вновь открыть свое сердце и заново влюбиться. Солнечное затмение подарит ощущение, что ваша любовь может длиться долго — стоит только позаботиться о ней. В этот период вам улыбнется случайность, которая может изменить планы — выгодная возможность, интересная поездка или внезапный шанс проявить свои таланты. Успех будет сопровождать вас в творческих делах и учебе, а также в любых начинаниях, которые вы давно откладывали.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

