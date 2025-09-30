Які знаки Зодіаку знайдуть роботу мрії у жовтні 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Жовтень 2025 року стане місяцем прориву для тих, хто давно чекав на шанс змінити професійне життя. Астрологи зазначають, що саме цей період відкриє двері для нових можливостей, довгоочікуваних співбесід і пропозицій, які можуть змінити долю. А найбільше пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Планети формують унікальну конфігурацію: новий місяць у Терезах 21 жовтня стане точкою перезапуску, а вплив Юпітера і Сатурна допоможе зробити рішучий крок у кар'єрі.

Новини.LIVE ділиться прогнозом астрологів, хто з представників зодіакального кола отримає шанс знайти роботу мрії та почати новий професійний етап.

Близнюки

Для Близнюків жовтень стане справжнім випробуванням на гнучкість і вміння швидко адаптуватися. Уже з початку місяця ви можете отримати цікаві пропозиції, пов'язані з комунікаціями, медіа або сферою навчання. Особливо сприятливими будуть дати 13 та 14 жовтня — з'являться нові перспективи у кар'єрі. Астрологи радять не боятися ризикувати, а нестандартний підхід допоможе вам потрапити на роботу мрії. Використовуйте свою природну чарівність і навички спілкування, щоб справити враження на співбесідах.

Лев

Левам жовтень 2025 готує нові перспективи. Ваша харизма та амбіції знайдуть відгук у впливових людей, а під кінець місяця ви можете отримати справді доленосну пропозицію. Якщо ви давно мріяли про керівну посаду чи власний проєкт, зараз саме час робити крок уперед. Астрологи підкреслюють, що варто проявити впевненість і не занижувати власні очікування щодо зарплати чи умов. Головне — вірити в себе і не погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте.

Терези

Сезон Терезів триватиме до 21 жовтня. Це час, коли можливо все. А молодик у вашому знаку стане точкою перезавантаження. Є шанс кардинально змінити професійний напрям, відшукавши роботу, яка буде не лише приносити прибуток, але й гармонію. Це чудовий період для тих, хто шукає баланс між роботою та особистим життям. Астрологи радять уважно придивлятися до пропозицій від іноземних компаній або сфер, пов'язаних із мистецтвом та дизайном. Саме зараз ваші природні таланти будуть максимально оцінені.

Скорпіон

Скорпіони у жовтні отримають шанс на довгоочікуваний кар'єрний прорив. З 6 жовтня, коли Меркурій увійде у ваш знак, почнеться період активних переговорів і важливих рішень. Ви можете знайти роботу мрії там, де раніше навіть не шукали. Сфера фінансів, стратегічного планування та аналітики відкриє для вас нові двері. Астрологи радять не боятися виходити із зони комфорту: іноді найкращі можливості приходять із найнесподіваніших джерел. Уважно ставтеся до деталей у документах та контрактах — це стане запорукою успіху.

