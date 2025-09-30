Гороскоп удачі на жовтень 2025 — які дні будуть щасливими для кожного знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Жовтень 2025 обіцяє бути особливим місяцем для всіх знаків Зодіаку. За словами астрологів, другий місяць осені має особливі, "золоті дні", які подарують шанс на здійснення мрій та поставлених цілей. Для когось цей час стане поштовхом у кар'єрі, для когось — шансом на фінансовий прорив, а для інших — моментом гармонії в особистому житті.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які дні принесуть удачу та успіх кожному знаку Зодіаку.

Жовтень 2025 — чим особливий цей місяць

Уже 1 жовтня Юнона переходить у знак Стрільця, змушуючи нас серйозно поставитися до своїх прагнень. А 2 жовтня Паллада стає директною у Водолії — це допоможе налаштуватися на успіх і залучити удачу.

Вже 7 жовтня ми зустрічатимемо повню в Овні, яка підкаже, хто та на що заслуговує. З 6 по 29 жовтня Меркурій у Скорпіоні занурить у глибокі бажання та приховані мрії. Початок сезону Скорпіона 22 жовтня відкриє новий рівень можливостей.

13 жовтня Венера у Терезах принесе фінансове полегшення, а прямий Плутон у Водолії допоможе сміливо рухатися вперед. Новий Місяць у Терезах 21 жовтня стане символом нового початку, а ретроградний Нептун у Рибах дасть шанс ще раз зазирнути у власну душу.

Гороскоп щасливих днів жовтня 2025

Овен (21 березня — 20 квітня)

Щасливий день: 1 жовтня

Не дозволяйте нікому зупиняти ваш прогрес. Юнона у Стрільці активує ваш сектор удачі, відкриваючи нові шляхи. Не відмовляйтеся від своїх мрій і рухайтеся вперед.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Щасливий день: 14 жовтня

Прийміть зміни, які відкрив для вас Плутон. У кар'єрі розпочинається новий етап, який принесе трансформації та шанс на зростання. Довіряйте внутрішнім підказкам і не бійтеся рухатися іншим шляхом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Щасливий день: 2 жовтня

Паллада у Водолії відкриє вам двері до нових можливостей. Усе, що затримувалося останнім часом, тепер піде вперед. Це ваш момент відновлення цілісності та руху до мрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Щасливий день: 7 жовтня

Повний Місяць в Овні підсвітить ваші професійні здобутки. Ви нарешті отримаєте результати, до яких йшли з 2023 року. Час отримати заслужені нагороди й перейти на новий рівень.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Щасливі дні: 6, 29 жовтня

Меркурій у Скорпіоні допоможе переосмислити поняття дому й безпеки. Це вдалий час для вирішення питань із житлом чи переїзду. Ви зможете створити стабільний фундамент, який стане основою для майбутніх успіхів.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Щасливі дні: 2, 13 жовтня

Жовтень стане для вас місяцем турботи про себе. Паллада у Водолії і Плутон допоможуть відновити внутрішні ресурси, поставити межі й зосередитися на власних потребах. Саме це відкриє двері до удачі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Щасливі дні: 13, 29 жовтня

Венера у вашому знаку активує магнетизм і привабливість. Це час, коли ви виглядаєте та почуваєтеся найкраще. Використовуйте цей період для кар'єрного чи особистого прориву.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Щасливий день: 22 жовтня

Це буде ваш день сили. Сонце входить у ваш знак, починаючи новий особистий цикл. Це період оновлення, коли ви здатні залишити минуле й почати будувати життя, яке відповідає вашим справжнім бажанням.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Щасливий день: 7 жовтня

Повний Місяць в Овні подарує натхнення, радість і можливості у коханні. Зосередьтеся на тому, щоб цінувати те, що вже маєте, і тоді Всесвіт відкриє ще більше благ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Щасливий день: 13 жовтня

Венера у секторі кар'єри обіцяє винагороду за ваші старання. Це може бути підвищення, премія або вигідна пропозиція. Ваші зусилля нарешті почнуть приносити бажаний результат.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Щасливий день: 22 жовтня

Скорпіон відкриє двері трансформацій у сфері кар'єри. Зміни неминучі, і вони приведуть вас до нового рівня професійного зростання. Не бійтеся приймати виклики — вони для вашого ж блага.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Щасливі дні: 22 та 29 жовтня

Сезон Скорпіона принесе удачу у сфері подорожей, навчання та нових початків. Ви отримаєте можливість реалізувати сміливі ідеї. Слухайте інтуїцію — вона виведе вас на правильний шлях.

