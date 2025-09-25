Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Труднощі позаду — цей знак Зодіаку от-от починає новий етап життя

Труднощі позаду — цей знак Зодіаку от-от починає новий етап життя

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 08:44
Який знак Зодіаку залишить труднощі позаду та почне нове життя вже скоро
Гороскоп для оного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Життя іноді випробовує нас на міцність, і здається, що труднощам немає кінця. Проте астрологи запевняють: чорна смуга не триває вічно. А один знак Зодіаку вже зовсім скоро отримає шанс нарешті зітхнути з полегшенням і відчути, що все починає ставати на свої місця. Попереду на нього чекає новий етап, наповнений енергією, натхненням і можливостями для змін.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить залишити проблеми позаду і почати нову сторінку життя вже цієї осені, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Читайте також:

Знак Зодіаку, який залишать труднощі позаду

Переживали непрості часи останнім часом Скорпіони: емоційне виснаження, втрата енергії та відчуття, що життя зупинилося. Однак астрологи запевняють — цей період позаду.

 

Який знак Зодіаку залишать труднощі позаду та почне нове життя вже скоро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Починаючи з 22 вересня, коли Марс увійшов в знак Скорпіона, усе почало змінюватися на краще. Планета пристрасті принесла цьому знаку нову хвилю сил, натхнення та внутрішню рішучість. Тож, вже на початку жовтня життя знову заграє яскравими фарбами.

Саме у другий місяць осені Скорпіони почнуть відчувати впевненість, енергію і внутрішню силу. Так, на шляху ще можуть траплятися виклики, але саме вони допоможуть очистити простір для чогось справді важливого. Астролог Еван Натаниєль Грім зазначає, час брати ініціативу у власні руки, позбавлятися від негативного оточення і відкриватися новим можливостям.

Також пропонуємо вам інші цікаві прогнози астрологів

Кому зі знаків Зодіаку до кінця вересня доведеться стикнутися із серйозними викликами на роботі. 

Яким знакам Зодіаку потрібно подумати про своє здоров'я до кінця вересня.

Кому зі знаків Зодіаку сезон Терезів з 22 вересня по 21 жовтня принесе неймовірну удачу.

Які несподіванки принесе жовтень самотнім знакам Зодіаку.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
