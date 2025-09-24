Якому знаку Зодіаку доведеться зробити складний вибір до 28 вересня 2025 року

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Останній тиждень вересня, за прогнозами астрологів, буде непростий для одного знаку Зодіаку. До 28 вересня Всесвіт поставить його перед непростим вибором, від якого залежатиме майбутнє. Це не буде дрібна ситуація — рішення доведеться ухвалювати у важливій сфері життя. Чи послухати серце, чи довіритися логіці? Чи зробити крок у невідоме, чи залишитися в зоні комфорту? Саме цей переломний момент може стати початком нової глави.

Якому знаку Зодіаку доведеться зробити складний вибір, дізнавайтесь далі в астрологічному прогнозі на Новини.LIVE.

Знак Зодіаку, якому не уникнути складного рішення

Астрологи називають головними героями цього тижня Риб. Саме представники цього знаку до 28 вересня можуть опинитися на роздоріжжі у сфері стосунків. Ймовірно, йтиметься про вибір між минулим і майбутнім: залишитися у звичних, але вже вичерпаних відносинах чи відкритися новим можливостям.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Це рішення стане непростим, адже Риби від природи чутливі й емоційні, їм важко відпускати людей і ситуації. Проте астрологи наголошують: затримуватися у минулому означає втрачати шанс на щасливе завтра.

Важливо чесно подивитися на свої почуття та відповісти собі — чи приносить нинішній зв'язок справжню гармонію, чи це лише звичка? Не поспішайте — дайте собі час усе обдумати. Якщо рішення дається важко, уявіть, де ви бачите себе через рік — це допоможе зробити правильний крок.

