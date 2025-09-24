Какому знаку Зодиака придется сделать сложный выбор до 28 сентября 2025 года

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последняя неделя сентября, по прогнозам астрологов, будет не простой для одного знака Зодиака. До 28 сентября Вселенная поставит его перед непростым выбором, от которого будет зависеть будущее. Это не будет мелкая ситуация — решение придется принимать в важной сфере жизни. Послушать ли сердце, или довериться логике? Сделать шаг в неизвестное, или остаться в зоне комфорта? Именно этот переломный момент может стать началом новой главы.

Какому знаку Зодиака придется сделать сложный выбор, узнавайте далее в астрологическом прогнозе на Новини.LIVE.

Знак Зодиака, которому не избежать сложного решения

Астрологи называют главными героями этой недели Рыб. Именно представители этого знака до 28 сентября могут оказаться на распутье в сфере отношений. Вероятно, речь пойдет о выборе между прошлым и будущим: остаться в привычных, но уже исчерпанных отношениях или открыться новым возможностям.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Это решение станет непростым, ведь Рыбы от природы чувствительны и эмоциональны, им трудно отпускать людей и ситуации. Однако астрологи отмечают: задерживаться в прошлом означает терять шанс на счастливое завтра.

Важно честно посмотреть на свои чувства и ответить себе — приносит ли нынешняя связь настоящую гармонию, или это лишь привычка? Не спешите — дайте себе время все обдумать. Если решение дается с трудом, представьте, где вы видите себя через год — это поможет сделать правильный шаг.

