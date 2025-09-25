Какой знак Зодиака оставит трудности позади и начнет новую жизнь уже скоро

Гороскоп для оного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Жизнь иногда испытывает нас на прочность, и кажется, что трудностям нет конца. Однако астрологи уверяют: черная полоса не длится вечно. А один знак Зодиака уже совсем скоро получит шанс наконец-то вздохнуть с облегчением и почувствовать, что все начинает становиться на свои места. Впереди его ждет новый этап, наполненный энергией, вдохновением и возможностями для перемен.

Кому из знаков Зодиака посчастливится оставить проблемы позади и начать новую страницу жизни уже этой осенью, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Знак Зодиака, который оставят трудности позади

Переживали непростые времена в последнее время Скорпионы: эмоциональное истощение, потеря энергии и ощущение, что жизнь остановилась. Однако астрологи уверяют — этот период позади.

Начиная с 22 сентября, когда Марс вошел в знак Скорпиона, все начало меняться к лучшему. Планета страсти принесла этому знаку новую волну сил, вдохновения и внутреннюю решимость. Уже в начале октября жизнь снова заиграет яркими красками.

Именно во второй месяц осени Скорпионы начнут чувствовать уверенность, энергию и внутреннюю силу. Да, на пути еще могут случаться вызовы, но именно они помогут очистить пространство для чего-то действительно важного. Астролог Эван Натаниэль Грим отмечает, время брать инициативу в собственные руки, избавляться от негативного окружения и открываться новым возможностям.

