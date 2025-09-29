Яким знакам Зодіаку новий тиждень принесе небувалий успіх — гороскоп

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень з 29 вересня по 5 жовтня стане по-справжньому доленосним для кількох знаків Зодіаку. Астрологи зазначають, що комбінація планет і вплив Місяця, що росте, відкриють щасливчикам унікальні можливості для прориву в кар'єрі, фінансах і особистих стосунках. Це час, коли Всесвіт сам підштовхує до рішучих кроків і допомагає досягти того, що здавалося нереальним.

Для яких знаків Зодіаку відкриваються двері до фантастичного успіху — Новини.LIVE ділиться з вами гороскопом на тиждень 29 вересня-5 жовтня.

Скорпіон

Головними героями цього періоду стануть саме Скорпіони. На вас чекають і фінансові можливості, і важливі зміни у сфері кохання. Може з'явитися шанс зірвати "великий куш" — вигідна угода, пропозиція, несподіваний прибуток або нове партнерство. В особистому житті також можливі доленосні події, які змінять ваші плани на майбутнє. Астрологи радять довіряти інтуїції й не боятися ризикувати.

Овен

Овнам новий тиждень обіцяє прорив у професійній сфері. Ви можете отримати нові можливості на роботі — від підвищення до старту масштабного проєкту. Ваш ентузіазм і рішучість будуть оцінені керівництвом або партнерами. Астрологи радять зосередитися на найважливішому та не розпорошуватися на дрібниці, адже саме цього тижня у вас є шанс закласти фундамент для довготривалого успіху.

Телець

Для Тельців новий тиждень обіцяє вигідні можливості у фінансах. Гроші можуть прийти через новий проєкт, співпрацю чи інвестицію. Ваш практичний підхід дозволить знайти рішення, яке принесе стабільний дохід у майбутньому. Головне — не боятися нових форматів роботи — саме вони здатні відкрити вам двері до матеріального зростання.

Лев

Леви відчують справжній фінансовий прорив. На вас чекає підвищення доходів, вигідна угода чи додатковий прибуток. Це ідеальний час для активних дій, переговорів і нових домовленостей. Ваш авторитет і харизма допоможуть легко переконати інших у власних ідеях. Порада: не втрачайте впевненості, і ви зможете зміцнити свої позиції надовго.

Стрілець

Для Стрільців тиждень стане знаковим у сфері партнерств. На вас чекають нові знайомства, які у майбутньому принесуть серйозні вигоди. Це може бути співпраця, діловий союз або навіть особисті стосунки, що змінять ваше життя. Астрологи рекомендують бути відкритими до спілкування та уважно слухати інших — саме так ви отримаєте підказки для подальшого зростання.

