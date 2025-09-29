Каким знакам Зодиака новая неделя принесет небывалый успех — гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя с 29 сентября по 5 октября станет по-настоящему судьбоносной для нескольких знаков Зодиака. Астрологи отмечают, что комбинация планет и влияние растущей Луны откроют счастливчикам уникальные возможности для прорыва в карьере, финансах и личных отношениях. Это время, когда Вселенная сама подталкивает к решительным шагам и помогает достичь того, что казалось нереальным.

Для каких знаков Зодиака открываются двери к фантастическому успеху — Новини.LIVE делится с вами гороскопом на неделю 29 сентября-5 октября.

Реклама

Читайте также:

Скорпион

Главными героями этого периода станут именно Скорпионы. Вас ждут и финансовые возможности, и важные изменения в сфере любви. Может появиться шанс сорвать "большой куш" — выгодная сделка, предложение, неожиданная прибыль или новое партнерство. В личной жизни также возможны судьбоносные события, которые изменят ваши планы на будущее. Астрологи советуют доверять интуиции и не бояться рисковать.

Овен

Овнам новая неделя обещает прорыв в профессиональной сфере. Вы можете получить новые возможности на работе — от повышения до старта масштабного проекта. Ваш энтузиазм и решительность будут оценены руководством или партнерами. Астрологи советуют сосредоточиться на самом важном и не распыляться по мелочам, ведь именно на этой неделе у вас есть шанс заложить фундамент для долговременного успеха.

Телец

Для Тельцов новая неделя обещает выгодные возможности в финансах. Деньги могут прийти через новый проект, сотрудничество или инвестицию. Ваш практический подход позволит найти решение, которое принесет стабильный доход в будущем. Главное — не бояться новых форматов работы — именно они способны открыть вам двери к материальному росту.

Лев

Львы ощутят настоящий финансовый прорыв. Вас ждет повышение доходов, выгодная сделка или дополнительная прибыль. Это идеальное время для активных действий, переговоров и новых договоренностей. Ваш авторитет и харизма помогут легко убедить других в собственных идеях. Совет: не теряйте уверенности, и вы сможете укрепить свои позиции надолго.

Стрелец

Для Стрельцов неделя станет знаковой в сфере партнерств. Вас ждут новые знакомства, которые в будущем принесут серьезные выгоды. Это может быть сотрудничество, деловой союз или даже личные отношения, которые изменят вашу жизнь. Астрологи рекомендуют быть открытыми к общению и внимательно слушать других — именно так вы получите подсказки для дальнейшего роста.

Также предлагаем вам другие интересные прогнозы астрологов

Для какого знака Зодиака октябрь станет новым этапом в жизни.

Какие неожиданности принесет октябрь одиноким знакам Зодиака.

Кому из знаков Зодиака сезон Весов, который продлится до 21 октября, принесет невероятную удачу.

Какие знаки Зодиака накроет волна вдохновения во второй месяц осени.