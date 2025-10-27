Відео
Відео

Чотири знаки Зодіаку стануть магнітом для грошей на цьому тижні

Дата публікації: 27 жовтня 2025 11:03
Оновлено: 11:00
Яким знакам Зодіаку новий тиждень принесе фінансовий успіх — гороскоп
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Гроші буквально самі йтимуть до рук — саме такою енергією наповниться останній тиждень жовтня. За прогнозом астрологів, дехто відчує, що Всесвіт ніби відкрив перед ними нові двері: вигідні пропозиції, фінансова підтримка, несподівані можливості, зростання доходів або щедрі подарунки від життя. Цей період стане часом, коли бажання можуть матеріалізуватися, а мрії — перетворитися на стабільні джерела прибутку.

Новини.LIVE ділиться тижневим фінансовим гороскопом, який розповість, хто зі знаків Зодіаку стане справжнім магнітом для грошей з 27 жовтня по 2 листопада.

Чотири знаки Зодіаку, які здобудуть фінансовий успіх

Овен

Для Овнів тиждень із 27 жовтня сприятливий для укладання угод, фінансових партнерств, отримання грантів, бонусів або подарунків. Ви зможете отримати допомогу від людей, які вірять у ваші ідеї й хочуть бачити вас успішними. Всесвіт підштовхуватиме вас до відмови від обмежень й допоможе підняти планку своїх цілей. Ваші енергія, бачення та завзятість уже є потужним капіталом — залишилося лише прийняти допомогу від тих, хто поруч.

Скорпіон

Скорпіони цього тижня зможуть залучити гроші через самопізнання й розвиток. Іноді найцінніші ідеї приходять тоді, коли ви наважуєтеся слухати себе, а не світ навколо. З 27 жовтня на вас чекають знакові події, які відкриють шлях до нових можливостей — запрошення, пропозиції чи несподівані зустрічі. Ваше завдання — розпізнати ці знаки та діяти, навіть якщо не все зрозуміло з першого погляду. Довіра до інтуїції стане вашим головним інструментом для залучення фінансового потоку.

Діва

Діви цього тижня зможуть укласти вигідну угоду або підписати контракт, який стабілізує їхній фінансовий стан. Ви отримаєте шанс показати свій професіоналізм і довести, що на вас можна покластися. Якщо вам запропонують співпрацю, не вагайтеся — це знак від Всесвіту, що настав час для грошового росту. Також астрологи радять поновити зв'язки з колишніми клієнтами чи роботодавцями: стара співпраця може відкрити нові джерела прибутку.

Риби

Риби стануть справжніми магнітами для грошей завдяки своїй відкритості до нового досвіду та навчанню. Коли ви дозволяєте собі мислити масштабно, гроші приходять природно. Цей тиждень сприятливий для саморозвитку, нових знань, курсів або навіть натхнення з неочікуваних джерел — подкаст, розмова чи книга можуть підштовхнути вас до великої ідеї. Ваш спосіб мислення формує реальність: чим ширше бачення, тим більший прибуток.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Які знаки Зодіаку до 29 жовтня дізнаються непросту правду.

Для якого знаку Зодіаку листопад обернеться запаморочливим романом.

Хто зі знаків Зодіаку вирішить фінансові проблеми до 5 листопада.

Хто зі знаків Зодіаку у 2026 році змінить власну долю.

Кому вдасться знайти істинне призначення у рік Коня 2026.

гроші прогнози Астрологія фінанси знаки Зодіаку тижневий гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
