Головна Свята Кохання поряд — до кінця жовтня серце цих знаків Зодіаку запалає

Кохання поряд — до кінця жовтня серце цих знаків Зодіаку запалає

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 20:30
Оновлено: 20:30
Які знаки Зодіаку отримають шанс на кохання наприкінці жовтня 2025 — гороскоп
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Всесвіт готує приємні сюрпризи для трьох знаків Зодіаку. Останні дні жовтня стануть переломними — старі емоційні блоки зникнуть, а на їх місце прийдуть нові знайомства, дружба та кохання. Астрологи підкреслюють, що цей час сприятливий для зміцнення емоційних зв'язків і початку нових романтичних історій. Цим щасливчикам важливо не пропустити шанс відкрити серце і прийняти любов, яка вже поруч.

Новини.LIVE розповідає, кому астрологи прогнозують можливість впустити у життя щире кохання.  

Лев

У цей період зірки розкриють ваше серце та зроблять вас більш відкритими до спілкування. Фаза Місяця, що росте, дарує відчуття готовності до нових знайомств та теплих зустрічей. Повернення до спільних активностей та дружніх взаємин подарує емоційне відновлення та душевний комфорт.

Скорпіон

Скорпіони наприкінці жовтня усвідомлять, що навіть найглибші почуття розділяються та зрозумілі оточенню. 25 жовтня розмова зі старим другом стане сигналом, що самотність була лише ілюзією. Тривале відчуття ізоляції поступово зникає, поступаючись місцем відчуттю приналежності та внутрішньої свободи.

Риби

Риби повернуть собі тепло дружби і щирих емоцій. Ви відчуєте себе оточеними добротою, а самотність зникне, залишаючи місце спокою та гармонії. Це час усвідомлення глибокого зв'язку з людьми та Всесвітом. Простір для радості та легкості у стосунках відкриває двері до нових романтичних подій.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
