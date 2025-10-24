Какие знаки Зодиака получат шанс на любовь в конце октября 2025 — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит приятные сюрпризы для трех знаков Зодиака. Последние дни октября станут переломными — старые эмоциональные блоки исчезнут, а на их место придут новые знакомства, дружба и любовь. Астрологи подчеркивают, что это время благоприятно для укрепления эмоциональных связей и начала новых романтических историй. Этим счастливчикам важно не пропустить шанс открыть сердце и принять любовь, которая уже рядом.

Новини.LIVE рассказывает, кому астрологи прогнозируют возможность впустить в жизнь искреннюю любовь.

Лев

В этот период звезды раскроют ваше сердце и сделают вас более открытыми к общению. Фаза растущей Луны дарит ощущение готовности к новым знакомствам и теплым встречам. Возвращение к совместным активностям и дружеским отношениям подарит эмоциональное восстановление и душевный комфорт.

Скорпион

Скорпионы в конце октября осознают, что даже самые глубокие чувства разделяются и понятны окружающим. 25 октября разговор со старым другом станет сигналом, что одиночество было лишь иллюзией. Длительное ощущение изоляции постепенно исчезает, уступая место ощущению принадлежности и внутренней свободы.

Рыбы

Рыбы вернут себе тепло дружбы и искренних эмоций. Вы почувствуете себя окруженными добротой, а одиночество исчезнет, оставляя место спокойствию и гармонии. Это время осознания глубокой связи с людьми и Вселенной. Пространство для радости и легкости в отношениях открывает двери к новым романтическим событиям.

