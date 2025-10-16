Какие знаки Зодиака узнают неприятную правду уже скоро — гороскоп предупреждает

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 6 по 29 октября Меркурий будет находиться в знаке Скорпиона. Именно это астрологическое событие запускает эпоху разоблачений, подозрений и правды, которая больше не может быть скрытой. По прогнозам астрологов, то, что когда-то замалчивалось, теперь вырвется наружу. Под действием этого транзита люди начнут говорить откровеннее, задавать неудобные вопросы и требовать честности. Особенно это почувствуют четыре знака Зодиака, которым суждено услышать то, что они не готовы знать.

Телец — правда об отношениях, которую невозможно игнорировать

Для Тельцов этот период станет временем серьезных разговоров. Если вы давно чувствуете напряжение в общении с близким человеком, сейчас все скрытые эмоции вырвутся наружу. Кто-то может признаться в недовольстве, обидах или даже измене. Меркурий в Скорпионе подтолкнет вас к честному диалогу без прикрас, и хотя правда может ранить, именно она поможет освободиться от старых обид. Этот транзит учит отпускать, чтобы освободить место для новых, настоящих чувств.

Дева — правда, которую вы случайно проговорите

Девы в этом месяце — как магниты для истины. Ваши слова будут иметь особый вес, а любая фраза может стать "словесной бомбой правды". Вы можете ненароком сказать что-то, что давно чувствовали, но боялись произнести. Это может привести к конфликту, однако в результате даст облегчение — ведь вы больше не будете прятаться за вежливостью или страхом обидеть. Астрологи советуют использовать это время для внутреннего очищения.

Козерог — правда о друзьях и доверии

Для Козерогов этот транзит станет проверкой на лояльность. Вы можете услышать острую правду о ком-то из друзей или коллег — возможно, узнаете, кто на самом деле не желает вам добра. Это может быть больно, но Меркурий в Скорпионе поможет увидеть истинные мотивы людей. Это время, когда Вселенная снимает маски. Поэтому не расстраивайтесь, если придется попрощаться с кем-то — на самом деле вы избавляетесь от фальши.

Водолей — правда, которая повлияет на репутацию

Для Водолеев период с 6 по 29 октября может стать настоящим испытанием в сфере карьеры или имиджа. Вы услышите то, что другие обсуждали за вашей спиной, или станете свидетелями важного раскрытия в рабочем коллективе. Меркурий в Скорпионе открывает скрытые схемы, манипуляции и "подводные камни", поэтому все тайное станет явным. Астрологи советуют оставаться спокойными и не вступать в споры. Все, что вскроется, в конечном итоге будет работать в вашу пользу.

