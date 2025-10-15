Какой знак Зодиака получит уникальный шанс от судьбы уже скоро — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Как прогнозируют астрологи, уже с середины октября энергетические потоки резко меняются, активизируя события, которые могут стать переломными. А один знак Зодиака в этот период получит по-настоящему уникальный шанс от судьбы — возможность, выпадающая раз в несколько лет.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга готовиться к судьбоносным событиям в жизни.

Знак Зодиака, который оказался на пороге судьбоносного выбора

По прогнозу астрологов, период с 17 по 24 октября станет решающим для Дев. В это время на горизонте появится уникальный шанс, который может изменить финансовую сферу и личную жизнь. Это может быть новая работа, предложение сотрудничества, неожиданная поддержка от влиятельного человека или даже встреча, которая изменит ваше отношение к будущему.

17 октября Солнце переходит в Весы, активизируя аналитический ум и даря внутреннюю силу, которой не хватало для решительного шага. А с 18 октября Юпитер в Раке принесет ощущение внутренней опоры. Уже 21 октября встретим новолуние в Весах — энергетический перезапуск, который откроет новые перспективы в партнерстве, отношениях и карьере. Это новолуние формирует гармоничный аспект с вашим знаком, помогая освободиться от сомнений и четко увидеть направление движения.

Не бойтесь рисковать, если чувствуете, что ситуация "ваша". Вы способны увидеть выгоду там, где другие видят хаос, - воспользуйтесь этим. Главное правило этого периода — не откладывать решение. Шанс может быть кратковременным, но его последствия повлияют на вашу жизнь на годы вперед.

