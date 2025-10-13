Каким знакам Зодиака будет сказочно везти с 13 по 19 октября — гороскоп на неделю

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Есть недели, которые меняют жизнь — и период с 13 по 19 октября относится именно к таким. По прогнозам астрологов, именно в это время пять знаков Зодиака получат невероятные шансы — кто-то найдет гармонию в отношениях, а кто-то получит прорыв в карьере.

Кто же счастливчики на этой неделе и что их ожидает, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Знаки Зодиака, которым на этой неделе будет везти больше всего

Весы

Период с 13 по 19 октября открывает новую эпоху в вашей жизни. Венера в вашем знаке приносит поток радости, легкости и вдохновения, а также — личную удачу. В профессиональной сфере могут появиться интересные возможности — новые обязанности или проекты, которые выведут вас на другой уровень. Однако звезды советуют не спешить и не переоценивать свои силы. После перехода Луны у Льва возрастет желание общаться и блистать в компании друзей. А во время Луны в Деве — найдите время для тишины: посмотрите любимый фильм, почитайте, зарядитесь внутренним спокойствием.

Рак

Для вас эта неделя — как глоток свежего воздуха. Венера в Весах активирует ваш домашний сектор, поэтому вам захочется сделать дом комфортнее, обновить пространство, добавить гармонии. Это отличное время для домашних изменений, но не берите на себя слишком много. Появится шанс восстановить связи с близкими и вернуться к делам, которые когда-то оставили "на потом". Слушайте себя — ваши идеи сейчас созревают, и уже в конце недели, под Луной в Деве, вы увидите первые результаты усилий.

Стрелец

Неделя наполнена вдохновением и творческой силой. Венера в Весах пробуждает в вас жажду к красоте, искусству, общению и новым замыслам. Если вы занимаетесь творчеством — самое время расширять горизонты. Луна в Раке поможет вам снова почувствовать вдохновение, а когда она перейдет в знак Льва — вы сможете поделиться своими идеями с другими, получить поддержку и внимание. Кульминация недели наступит во время Луны в Деве — вы окажетесь в центре событий. Не избегайте этого момента: судьба дает вам шанс заявить о себе громко.

Козерог

Вас ожидает период повышенного внимания. Венера в Весах сделает ваши слова более мягкими, а действия — более убедительными. Если в последнее время вы чувствовали напряжение в отношениях, наступает время примирения. Главное — не втягиваться в споры и не распространять сплетни. Начало недели под Луной в Раке поможет наладить сотрудничество, а дальнейшее движение во Льве и Деве поддержит ваши профессиональные амбиции. У вас будет шанс заложить основу для серьезных достижений — действуйте с холодной головой и горячим сердцем.

Овен

Вы входите в период исцеления и обновления. Венера в Весах активирует сферу партнерства, даруя шанс простить и восстановить гармонию. Не спорьте — слушайте и говорите искренне. Луна в Раке и Льве принесет тепло в ваши отношения, откроет сердце для любви и новых знакомств. Если вы потеряли веру в чувства — эта неделя вернет ее. Вы снова научитесь доверять, а вместе с этим вернется легкость и вера в себя.

