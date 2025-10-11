Видео
Дата публикации 11 октября 2025 06:02
Любовный гороскоп на октябрь 2025 — какие знаки Зодиака столкнутся с проблемами
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Второй месяц осени из-за напряженной астрологической картины несет непростые испытания в любви. Марс в страстном, но ревнивом Скорпионе разжигает эмоции, а ретроградный Сатурн в Рыбах заставляет столкнуться с реальностью. Некоторые пары пройдут проверку на прочность, а кто-то почувствует, что пришло время переосмыслить свои потребности и границы в отношениях. Астрологи предупреждают, в воздухе витает ощущение перемен, и для трех знаков Зодиака этот период может стать переломным в любовной сфере.

Новини.LIVE со ссылкой на mindbodygreen рассказывает, кто из представителей зодиакального круга столкнется с проблемами в любви в октябре.

Любовный гороскоп на октябрь 2025 — кому стоит быть осторожным в любви

Лев

Именно во второй осенний месяц вы почувствуете сильное желание сосредоточиться на себе и на семейных делах. Марс и Меркурий в Скорпионе активируют вашу четвертую астрологическую сферу — дом и семью, что может вызвать напряжение в быту или отдаление от второй половинки. Венера до 13 октября будет находиться в Деве, освещая сферу финансов и самооценки. Это время, когда стоит позаботиться о собственной ценности, не жертвуя собой ради чужих ожиданий. Ретроградный Плутон в Водолее заставляет вас переосмыслить прошлые отношения — старые обиды могут вернуться, но именно их осознание поможет очистить пространство для здоровой любви.

Близнецы

Октябрь принесет потребность остановиться и восстановить силы. Марс в Скорпионе активирует шестой дом здоровья, привычек и заботы о себе — теперь ваш главный фокус должен быть на балансе, а не на романтических приключениях. Вы почувствуете, что дом и близкий круг людей становятся источником комфорта, особенно когда Венера проходит через четвертый дом семьи. Ретроградный Сатурн в вашей десятой сфере карьеры напоминает: время не распыляться. Работа и самореализация сейчас важнее новых увлечений. Если кто-то из прошлого снова появится в вашей жизни — не спешите возобновлять отношения. Любовь придет тогда, когда вы будете готовы ее принимать без спешки.

Стрелец

Октябрь станет временем глубоких размышлений и, возможно, эмоционального истощения. Марс в Скорпионе проходит через двенадцатый дом — зону подсознания, поэтому вы можете почувствовать потребность уединиться, чтобы исцелить старые раны. В то же время ретроградный Сатурн в четвертом доме напоминает о нерешенных семейных вопросах, которые могут влиять на ваши отношения.
Не удивляйтесь, если в этом месяце вам будет сложно открыться новым людям — сейчас не время для романтики. Зато Венера в Деве до 13 октября поможет вам укрепить репутацию на работе или получить признание. не спешите искать любовь — сначала исцелите себя. Когда прошлое отпустит, судьба сама подскажет, куда двигаться дальше.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
