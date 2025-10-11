Любовний гороскоп на жовтень 2025 — які знаки Зодіаку стикнуться з проблемами

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Другий місяць осені через напружену астрологічну картину несе непрості випробування у коханні. Марс у пристрасному, але ревнивому Скорпіоні розпалює емоції, а ретроградний Сатурн у Рибах змушує зіштовхнутися з реальністю. Деякі пари пройдуть перевірку на міцність, а хтось відчує, що настав час переосмислити свої потреби й межі у стосунках. Астрологи попереджають, у повітрі витає відчуття змін, і для трьох знаків Зодіаку цей період може стати переломним у любовній сфері.

Новини.LIVE з посиланням на mindbodygreen розповідає, хто з представників зодіакального кола стикнеться із проблемами у коханні у жовтні.

Реклама

Читайте також:

Любовний гороскоп на жовтень 2025 — кому варто бути обережним у коханні

Лев

Саме у другий осінній місяць ви відчуєте сильне бажання зосередитись на собі та на сімейних справах. Марс і Меркурій у Скорпіоні активують вашу четверту астрологічну сферу — дім і родину, що може викликати напруження у побуті або віддалення від другої половинки. Венера до 13 жовтня перебуватиме у Діві, висвітлюючи сферу фінансів і самооцінки. Це час, коли варто подбати про власну цінність, не жертвуючи собою заради чужих очікувань. Ретроградний Плутон у Водолії змушує вас переосмислити минулі стосунки — старі образи можуть повернутися, але саме їхнє усвідомлення допоможе очистити простір для здорової любові.

Близнюки

Жовтень принесе потребу зупинитись і відновити сили. Марс у Скорпіоні активує шостий дім здоров'я, звичок і турботи про себе — тепер ваш головний фокус має бути на балансі, а не на романтичних пригодах. Ви відчуєте, що дім і близьке коло людей стають джерелом комфорту, особливо коли Венера проходить через четвертий дім родини. Ретроградний Сатурн у вашій десятій сфері кар'єри нагадує: час не розпорошуватись. Робота і самореалізація зараз важливіші за нові захоплення. Якщо хтось із минулого знову з'явиться у вашому житті — не поспішайте відновлювати стосунки. Любов прийде тоді, коли ви будете готові її приймати без поспіху.

Стрілець

Жовтень стане часом глибоких роздумів і, можливо, емоційного виснаження. Марс у Скорпіоні проходить через дванадцятий дім — зону підсвідомості, тож ви можете відчути потребу усамітнитись, щоб зцілити старі рани. Водночас ретроградний Сатурн у четвертому домі нагадує про невирішені сімейні питання, які можуть впливати на ваші стосунки.

Не дивуйтеся, якщо цього місяця вам буде складно відкритись новим людям — зараз не час для романтики. Зате Венера у Діві до 13 жовтня допоможе вам зміцнити репутацію на роботі або отримати визнання. не поспішайте шукати любов — спершу зціліть себе. Коли минуле відпустить, доля сама підкаже, куди рухатися далі.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Кому неймовірно пощастить у ці вихідні.

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у сезон Терезів.

Кому варто проявити терпіння у жовтні.

Хто має стежити за витратами до кінця другого місяця осені.

Кому з представників зодіакального кола ретроградний Юпітер принесе сюрпризи.