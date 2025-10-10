Відео
Цей знак Зодіаку опиниться на сьомому небі від щастя на вихідні

Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:29
Якому знаку Зодіаку пощастить найбільше на вихідні 11-12 жовтня 2025 року
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні 11-12 жовтня обіцяють стати по-справжньому особливими: Місяць, що спадає, переходить із товариських Близнюків у емоційний знак Рака, створюючи унікальне поєднання легкості, тепла й душевності. Це час, коли хочеться відпустити турботи, довіритися інтуїції та просто дозволити собі насолоджуватися моментом. Астрологи поділились гороскопом й запевняють: енергія цих днів допоможе переосмислити події, знайти натхнення й отримати знаки від долі у найнеочікуваніший спосіб. Але серед усіх знаків Зодіаку лише один опиниться на хвилі щастя. 

Кому з представників зодіакального кола фантастично пощастить у ці суботу та неділю — Новини.LIVE ділиться прогнозом астрологів.

