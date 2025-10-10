Якому знаку Зодіаку пощастить найбільше на вихідні 11-12 жовтня 2025 року

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні 11-12 жовтня обіцяють стати по-справжньому особливими: Місяць, що спадає, переходить із товариських Близнюків у емоційний знак Рака, створюючи унікальне поєднання легкості, тепла й душевності. Це час, коли хочеться відпустити турботи, довіритися інтуїції та просто дозволити собі насолоджуватися моментом. Астрологи поділились гороскопом й запевняють: енергія цих днів допоможе переосмислити події, знайти натхнення й отримати знаки від долі у найнеочікуваніший спосіб. Але серед усіх знаків Зодіаку лише один опиниться на хвилі щастя.

Кому з представників зодіакального кола фантастично пощастить у ці суботу та неділю — Новини.LIVE ділиться прогнозом астрологів.

Щасливчик вихідних

Для Тельців вихідні 11-12 жовтня стануть періодом емоційного піднесення та приємних подій. Ці дні допоможуть повернути внутрішню рівновагу та відчути гармонію у стосунках. Астрологи кажуть: під впливом Венери — вашої планети-покровительки — ви буквально будете купатися в увазі, ніжності та позитиві. Все, за що візьметеся, приноситиме задоволення, а люди поруч охоче підтримають будь-яку вашу ідею.

Особливо щасливими ці дні стануть у сфері кохання. Тельці відчують, що їхні почуття нарешті знаходять відгук. Можлива несподівана зустріч або глибока розмова, яка змінить ставлення до близької людини. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку зірки обіцяють романтичне знайомство, яке подарує відчуття, ніби світ знову наповнився яскравими барвами.

Зірки радять провести вихідні поруч із тими, хто вам дорогий. Атмосфера довіри й тепла сприятиме відвертим розмовам і навіть примиренню з тими, з ким раніше виникали непорозуміння. Також це гарний час, щоб дозволити собі невелику розкіш — купити щось, про що давно мріяли, або влаштувати собі день відпочинку.

