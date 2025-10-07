Любовний гороскоп на тиждень 7-12 жовтня 2025 — хто зустріне кохання

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Жовтень тільки почався, а вже несе справжній вибух емоцій. Повня в Овні 7 жовтня заряджає атмосферу пристрастю, а Меркурій у Скорпіоні змушує говорити правду — навіть ту, яку ми боялися вимовити. Цей тиждень відкриє двері до щирих розмов, несподіваних зізнань і доленосних зустрічей. А коли Венера з'єднається з Юпітером, у деяких знаків Зодіаку з'явиться шанс відчути, що таке справжнє взаємне кохання.

Яким представникам зодіакального кола новий тиждень подарує щире кохання — Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Любовний гороскоп на тиждень 7-12 жовтня для п'ятьох щасливчиків

Терези

Цього тижня вам доведеться зробити важливий вибір у коханні. Повня в Овні 7 жовтня стане підсумком циклу, що тривав із 2023 року, і допоможе зрозуміти, чи ваші стосунки справді підтримують вас на життєвому шляху. Ті, хто готовий до чесності, отримають відповідь: продовжувати цей союз чи відпустити минуле. Головне — не боятися змін, адже Всесвіт готує вам щось дійсно глибоке та щире.

Телець

Для вас починається період глибоких розмов і душевних відкриттів. Вплив Меркурія у Скорпіоні допоможе не лише зрозуміти свої почуття, а й відновити зв'язок із другою половинкою. Якщо ви у стосунках — говоріть про все відверто, навіть про складне. Якщо самотні — може з'явитися людина, яка побачить у вас справжню цінність.

Риби

Ви готові до кохання, яке стане частиною вашого духовного шляху. Цей тиждень відкриє перед вами нові можливості — від поїздок до зустрічей із людьми, які змінять ваше бачення життя. З'єднання Венери з Юпітером у Раку допоможе зустріти людину, з якою ви відчуєте справжній резонанс душ. Астрологи радять, важливо відпустити уявлення про "ідеального партнера" — саме тоді у ваше життя прийде той, хто потрібен вам насправді.

Козоріг

Венера у Діві й Юпітер у Раку дарують вам шанс відродити почуття або впустити у серце нове кохання. Якщо ви у стосунках — відкрийтеся розмові про майбутнє, домовтеся про спільні цілі. Якщо самотні — приймайте запрошення, знайомтеся, не закривайтеся від світу. Це тиждень, коли Всесвіт буквально підштовхує вас до щастя.

Стрілець

Цей тиждень навчить вас по-новому дивитися на кохання та зобов'язання. Повня в Овні 7 жовтня допоможе зрозуміти, що справжня близькість не позбавляє свободи, а навпаки — розкриває крила. Венера в Діві та ретроградний Уран у Близнюках можуть принести неочікувану зустріч або повернення людини з минулого, яка побачить вас уже зовсім іншими. Не опирайтеся змінам — вони ведуть вас до справжнього щастя.

