Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Гороскоп П'ять знаків Зодіаку пірнуть у кохання з головою на цьому тижні

П'ять знаків Зодіаку пірнуть у кохання з головою на цьому тижні

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 00:02
Любовний гороскоп на тиждень 7-12 жовтня 2025 — хто зустріне кохання
Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Жовтень тільки почався, а вже несе справжній вибух емоцій. Повня в Овні 7 жовтня заряджає атмосферу пристрастю, а Меркурій у Скорпіоні змушує говорити правду — навіть ту, яку ми боялися вимовити. Цей тиждень відкриє двері до щирих розмов, несподіваних зізнань і доленосних зустрічей. А коли Венера з'єднається з Юпітером, у деяких знаків Зодіаку з'явиться шанс відчути, що таке справжнє взаємне кохання.

Яким представникам зодіакального кола новий тиждень подарує щире кохання — Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Реклама
Читайте також:

Любовний гороскоп на тиждень 7-12 жовтня для п'ятьох щасливчиків

Терези

Цього тижня вам доведеться зробити важливий вибір у коханні. Повня в Овні 7 жовтня стане підсумком циклу, що тривав із 2023 року, і допоможе зрозуміти, чи ваші стосунки справді підтримують вас на життєвому шляху. Ті, хто готовий до чесності, отримають відповідь: продовжувати цей союз чи відпустити минуле. Головне — не боятися змін, адже Всесвіт готує вам щось дійсно глибоке та щире.

Телець

Для вас починається період глибоких розмов і душевних відкриттів. Вплив Меркурія у Скорпіоні допоможе не лише зрозуміти свої почуття, а й відновити зв'язок із другою половинкою. Якщо ви у стосунках — говоріть про все відверто, навіть про складне. Якщо самотні — може з'явитися людина, яка побачить у вас справжню цінність.

Риби

Ви готові до кохання, яке стане частиною вашого духовного шляху. Цей тиждень відкриє перед вами нові можливості — від поїздок до зустрічей із людьми, які змінять ваше бачення життя. З'єднання Венери з Юпітером у Раку допоможе зустріти людину, з якою ви відчуєте справжній резонанс душ. Астрологи радять, важливо відпустити уявлення про "ідеального партнера" — саме тоді у ваше життя прийде той, хто потрібен вам насправді.

Козоріг

Венера у Діві й Юпітер у Раку дарують вам шанс відродити почуття або впустити у серце нове кохання. Якщо ви у стосунках — відкрийтеся розмові про майбутнє, домовтеся про спільні цілі. Якщо самотні — приймайте запрошення, знайомтеся, не закривайтеся від світу. Це тиждень, коли Всесвіт буквально підштовхує вас до щастя.

Стрілець

Цей тиждень навчить вас по-новому дивитися на кохання та зобов'язання. Повня в Овні 7 жовтня допоможе зрозуміти, що справжня близькість не позбавляє свободи, а навпаки — розкриває крила. Венера в Діві та ретроградний Уран у Близнюках можуть принести неочікувану зустріч або повернення людини з минулого, яка побачить вас уже зовсім іншими. Не опирайтеся змінам — вони ведуть вас до справжнього щастя.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Хто зі знаків Зодіаку здійснить мрії у повню 7 жовтня.

Яким знакам Зодіаку жовтневий повний Місяць принесе доленосні зміни.

Кому зі знаків Зодіаку варто бути обережним у повню.

Які знаки Зодіаку переживуть справжнє диво у жовтні.

Якому знаку Зодіаку треба слідкувати за витратами у другий осінній місяць.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку кохання
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації