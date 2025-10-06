Відео
Головна Гороскоп Повня в Овні 7 жовтня зруйнує гармонію одного знаку Зодіаку

Повня в Овні 7 жовтня зруйнує гармонію одного знаку Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:21
Гороскоп на повню 7 жовтня 2025 — якому знаку Зодіаку варто бути обережним
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Повня в Овні, яка відбудеться 7 жовтня, обіцяє вибухову енергію. Для когось вона стане часом швидких рішень та сміливих кроків, тоді як інших змусить постати перед викликами. А для одного знаку Зодіаку це буде період, що принесе дисгармонію та змусить понервувати. 

Новини.LIVE ділиться астрологічним прогнозом, кому зі знаків Зодіаку варто бути обережним у жовтневий повний Місяць та як пережити цей емоційний вибух без втрат.

Знак Зодіаку, якому варто бути обережним у повню

Повний Місяць 7 жовтня стане справжнім викликом для Терезів. Терези — знак миру, дипломатії та гармонії, але саме зараз життя може перевірити їх на стійкість. Цей період виведе на поверхню все, що ви намагалися приглушити або уникнути.

 

Якому знаку Зодіаку варто бути обережним у повню 7 жовтня — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Повня в Овні може відкрити старі образи, невисловлені емоції та невирішені питання. Тому є ризик різких розмов та конфліктів як в особистому житті, так і в професійному. Де раніше вдавалося знайти компроміс, тепер може спалахнути вогонь непорозумінь.

Астрологи радять, попри сильну спокусу відстояти себе, важливо не піддатися енергії протистояння. Варто зупинитися перед тим, як реагувати. У період з 6 по 10 жовтня намагайтеся не приймати важливих рішень і не реагуйте імпульсивно на критику. Дозвольте емоціям вщухнути, а вже після 10 жовтня ситуація стане яснішою.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
