Гороскоп на повню 7 жовтня 2025 — якому знаку Зодіаку варто бути обережним

Повня в Овні, яка відбудеться 7 жовтня, обіцяє вибухову енергію. Для когось вона стане часом швидких рішень та сміливих кроків, тоді як інших змусить постати перед викликами. А для одного знаку Зодіаку це буде період, що принесе дисгармонію та змусить понервувати.

Новини.LIVE ділиться астрологічним прогнозом, кому зі знаків Зодіаку варто бути обережним у жовтневий повний Місяць та як пережити цей емоційний вибух без втрат.

Знак Зодіаку, якому варто бути обережним у повню

Повний Місяць 7 жовтня стане справжнім викликом для Терезів. Терези — знак миру, дипломатії та гармонії, але саме зараз життя може перевірити їх на стійкість. Цей період виведе на поверхню все, що ви намагалися приглушити або уникнути.

Повня в Овні може відкрити старі образи, невисловлені емоції та невирішені питання. Тому є ризик різких розмов та конфліктів як в особистому житті, так і в професійному. Де раніше вдавалося знайти компроміс, тепер може спалахнути вогонь непорозумінь.

Астрологи радять, попри сильну спокусу відстояти себе, важливо не піддатися енергії протистояння. Варто зупинитися перед тим, як реагувати. У період з 6 по 10 жовтня намагайтеся не приймати важливих рішень і не реагуйте імпульсивно на критику. Дозвольте емоціям вщухнути, а вже після 10 жовтня ситуація стане яснішою.

