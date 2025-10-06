Повня 7 жовтня 2025 — який знак Зодіаку виконає заповітне бажання

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Осіння повня завжди має особливу силу, але 7 жовтня вона стане по-справжньому доленосною. Як зазначають астрологи, повний Місяць в Овні відкриє потужний енергетичний портал, який дозволить багатьом знакам Зодіаку позбутися старого, знайти відповіді на важливі питання та навіть змінити життя. Але лише один щасливчик отримає шанс здійснити найпотаємніші мрії.

Новини.LIVE ділиться прогнозом астрологів, кому ж зі знаків Зодіаку повня 7 жовтня допоможе виконати заповітне бажання.

Знак Зодіаку, якому пощастить у повню 7 жовтня 2025

Жовтнева повня стане ключовою подією місяця для Скорпіонів. Всесвіт ніби очищує простір навколо вас, щоб дати місце новому — бажаному й важливому.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Місяць у Овні пробуджуватиме бажання діяти, а Сонце в Терезах — підсилить потребу в балансі. Саме Скорпіони опиняється між цими полюсами, отримуючи унікальний шанс діяти без емоційного хаосу, але з внутрішньою рішучістю. Якщо ви знаєте, чого прагнете, цей період допоможе матеріалізувати задумане.

Якщо ви народжені під цим знаком, то в період із 6 по 10 жовтня відчуєте особливу ясність у цілях. Цей період це активна фаза впливу, коли зусилля швидше приносять результат. Багато процесів, які здавалися застиглими, почнуть рухатись уперед. Це ідеальний час, щоб:

ухвалити фінансове рішення, яке ви відкладали (інвестиції, зміна роботи, переговори);

відновити стосунки або поставити остаточну крапку там, де потрібна ясність;

реалізувати задум, який потребував сміливості чи ресурсу.

