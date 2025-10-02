Відео
Повня у жовтні 2025 назавжди змінить життя цих знаків Зодіаку

Повня у жовтні 2025 назавжди змінить життя цих знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 19:53
Повня у жовтні 2025 — яким знакам Зодіаку чекати доленосних змін у житті
Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже 7 жовтня ми зустрічатимемо потужну астрологічну подію — повню, яка зійде у вогняному та сильному знаку Овна. Цей повний Місяць підштовхуватиме до рішучих дій і змін у житті. А для п'яти знаків Зодіаку він ще й стане доленосним —з'явиться шанс переосмислити пріоритети та знайти шлях до внутрішньої гармонії.

Новини.LIVE ділиться астрологічним прогнозом, які знаки будуть під впливом особливої сили і як максимально використати ці зміни.

Овен

Овни стануть зірками цієї повні. Це буде час активних дій і нових починань. Енергії буде через край, але важливо не діяти імпульсивно та бездумно. Найкраще спрямувати цей потік у спорт, творчість або проєкти, які давно хотіли реалізувати. Астрологи радять записати всі плани на папір, а також розділити їх на кроки та етапи — це допоможе уникнути хаосу.

Скорпіон

Скорпіони відчують потужний трансформаційний вплив повні. Те, що раніше лякало або гальмувало, зараз може стати приводом для полегшення та нових рішень. Старі страхи і обмеження відходять на другий план, а на їхньому місці з'являється впевненість. Важливо дозволити собі відпустити контроль там, де він марний, і відкритися новим можливостям.

Стрілець

Для Стрільців повний Місяць у Овні стане сигналом для переосмислення життєвих цілей. Можливе бажання змінити напрям діяльності або навіть зробити подорож, яка надихне на нові починання. Астрологи радять використати цей період для планування і рішучих кроків, але уникати поспіху — внутрішній баланс зараз важливіший за швидкість.

Телець

Тільці 7 жовтня відчують сильну втому та перевантаження. Повня нагадує про важливість паузи та відпочинку. Не беріть на себе зайвих обов'язків і не намагайтеся вирішити чужі проблеми. Ключ до гармонії — спокій, відновлення сил і турбота про власний ресурс.

Водолій

Водолії під час повні відчують приплив ідей і натхнення, які можуть змінити підхід до роботи та особистого життя. Найкраще спрямувати цю енергію у творчі проєкти, волонтерство або розвиток власних здібностей. Астрологи радять фокусуватися на одному напрямку, щоб не розпорошувати сили і отримати максимум результату.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
