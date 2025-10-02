Полнолуние в октябре 2025 — каким знакам Зодиака ждать судьбоносных перемен в жизни

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 7 октября мы будем встречать мощное астрологическое событие — полнолуние, которое взойдет в огненном и сильном знаке Овна. Это полнолуние будет подталкивать к решительным действиям и изменениям в жизни. А для пяти знаков Зодиака оно еще и станет судьбоносным — появится шанс переосмыслить приоритеты и найти путь к внутренней гармонии.

Новини.LIVE делится астрологическим прогнозом, какие знаки будут под влиянием особой силы и как максимально использовать эти изменения.

Овен

Овны станут звездами этого полнолуния. Это будет время активных действий и новых начинаний. Энергии будет через край, но важно не действовать импульсивно и бездумно. Лучше всего направить этот поток в спорт, творчество или проекты, которые давно хотели реализовать. Астрологи советуют записать все планы на бумагу, а также разделить их на шаги и этапы — это поможет избежать хаоса.

Скорпион

Скорпионы почувствуют мощное трансформационное влияние полнолуния. То, что раньше пугало или тормозило, сейчас может стать поводом для облегчения и новых решений. Старые страхи и ограничения отходят на второй план, а на их месте появляется уверенность. Важно позволить себе отпустить контроль там, где он бесполезен, и открыться новым возможностям.

Стрелец

Для Стрельцов Полнолуние в Овне станет сигналом для переосмысления жизненных целей. Возможно желание сменить направление деятельности или даже совершить путешествие, которое вдохновит на новые начинания. Астрологи советуют использовать этот период для планирования и решительных шагов, но избегать спешки — внутренний баланс сейчас важнее скорости.

Телец

Тельцы 7 октября почувствуют сильную усталость и перегрузку. Полнолуние напоминает о важности паузы и отдыха. Не берите на себя лишних обязанностей и не пытайтесь решить чужие проблемы. Ключ к гармонии — спокойствие, восстановление сил и забота о собственном ресурсе.

Водолей

Водолеи во время полнолуния почувствуют прилив идей и вдохновения, которые могут изменить подход к работе и личной жизни. Лучше всего направить эту энергию в творческие проекты, волонтерство или развитие собственных способностей. Астрологи советуют фокусироваться на одном направлении, чтобы не распылять силы и получить максимум результата.

