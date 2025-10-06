Видео
Полнолуние 7 октября исполнит желание одного знака Зодиака

Полнолуние 7 октября исполнит желание одного знака Зодиака

Дата публикации 6 октября 2025 00:02
Полнолуние 7 октября 2025 — какой знак Зодиака исполнит заветное желание
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Осеннее полнолуние всегда имеет особую силу, но 7 октября оно станет по-настоящему судьбоносным. Как отмечают астрологи, полная Луна в Овне откроет мощный энергетический портал, который позволит многим знакам Зодиака избавиться от старого, найти ответы на важные вопросы и даже изменить жизнь. Но лишь один счастливчик получит шанс осуществить самые сокровенные мечты.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов, кому же из знаков Зодиака полнолуние 7 октября поможет исполнить заветное желание.

Знак Зодиака, которому повезет в полнолуние 7 октября 2025

Октябрьское полнолуние станет ключевым событием месяца для Скорпионов. Вселенная будто очищает пространство вокруг вас, чтобы дать место новому — желанному и важному.

 

Какому знаку Зодиака удастся исполнить заветное желание в полнолуние 7 октября 2025 — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Луна в Овне будет пробуждать желание действовать, а Солнце в Весах — усилит потребность в балансе. Именно Скорпионы оказывается между этими полюсами, получая уникальный шанс действовать без эмоционального хаоса, но с внутренней решимостью. Если вы знаете, чего хотите, этот период поможет материализовать задуманное.

Если вы рождены под этим знаком, то в период с 6 по 10 октября почувствуете особую ясность в целях. Этот период это активная фаза влияния, когда усилия быстрее приносят результат. Многие процессы, которые казались застывшими, начнут двигаться вперед. Это идеальное время, чтобы:

  • принять финансовое решение, которое вы откладывали (инвестиции, смена работы, переговоры);
  • восстановить отношения или поставить окончательную точку там, где нужна ясность;
  • реализовать замысел, который требовал смелости или ресурса.

Для каких знаков Зодиака октябрьское полнолуние станет судьбоносным.

Какие знаки Зодиака уже в октябре найдут работу мечты.

Кто из знаков Зодиака погрузится в мир вдохновения в октябре.

Какому знаку Зодиака нужно быть осторожным с тратами во второй осенний месяц.

