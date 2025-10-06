Фінансовий гороскоп на тиждень, 6-12 жовтня 2025 року — яким знакам Зодіаку пощастить

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень, з 6 по 12 жовтня, відкриває двері до фінансового успіху трьом знакам Зодіаку. Енергія Місяця в Овні та вплив Юпітера допоможуть щасливчикам діяти сміливо, мислити масштабно й нарешті прийняти заслужені нагороди.

Кому з представників зодіакального кола неймовірно щаститиме з грошима цього тижня, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Риби

Цей тиждень стане нагородою за вашу витримку та терпіння. Ви довго працювали, робили все правильно, навіть коли результати не були помітні, а тепер удача повертається до вас. Найближчими днями можливе надходження грошей, премія, повернення боргу або вдала покупка, яка швидко себе виправдає. Вірте у себе — ваші старання нарешті приносять плоди.

Терези

Терезам варто бути уважними до розмов і пропозицій — серед них може бути дуже вигідна. Хтось запропонує вам цікаву співпрацю або проєкт, який здатен суттєво покращити фінансове становище. Не бійтеся заявляти про свою цінність і просити гідну оплату за свою роботу. Якщо давно хотіли підняти зарплату або почати щось нове — саме час.

Лев

Ваш внутрішній компас зараз безпомилковий — довіряйте інтуїції. Ви відчуєте, в якому напрямку рухатися, щоб покращити фінанси. Можлива вигідна покупка, приємний бонус або ідея, яка швидко принесе прибуток. Не сумнівайтеся в собі — цього тижня ви справді притягуєте гроші.

