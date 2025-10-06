Финансовый гороскоп на неделю, 6-12 октября 2025 года — каким знакам Зодиака повезет

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя с 6 по 12 октября открывает двери к финансовому успеху трем знакам Зодиака. Энергия Луны в Овне и влияние Юпитера помогут счастливчикам действовать смело, мыслить масштабно и наконец-то принять заслуженные награды.

Кому из представителей зодиакального круга будет невероятно везти с деньгами на этой неделе, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Рыбы

Эта неделя станет наградой за вашу выдержку и терпение. Вы долго работали, делали все правильно, даже когда результаты не были заметны, а теперь удача возвращается к вам. В ближайшие дни возможно поступление денег, премия, возврат долга или удачная покупка, которая быстро себя оправдает. Верьте в себя — ваши старания наконец-то приносят плоды.

Весы

Весам стоит быть внимательными к разговорам и предложениям — среди них может быть очень выгодное. Кто-то предложит вам интересное сотрудничество или проект, который способен существенно улучшить финансовое положение. Не бойтесь заявлять о своей ценности и просить достойную оплату за свою работу. Если давно хотели поднять зарплату или начать что-то новое — самое время.

Лев

Ваш внутренний компас сейчас безошибочен — доверяйте интуиции. Вы почувствуете, в каком направлении двигаться, чтобы улучшить финансы. Возможна выгодная покупка, приятный бонус или идея, которая быстро принесет прибыль. Не сомневайтесь в себе — на этой неделе вы действительно притягиваете деньги.

