Главная Гороскоп Полнолуние в Овне 7 октября разрушит гармонию этого знака Зодиака

Полнолуние в Овне 7 октября разрушит гармонию этого знака Зодиака

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:21
Гороскоп на полнолуние 7 октября 2025 — какому знаку Зодиака стоит быть осторожным
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние в Овне, которое состоится 7 октября, обещает взрывную энергию. Для кого-то оно станет временем быстрых решений и смелых шагов, тогда как других заставит предстать перед вызовами. А для одного знака Зодиака это будет период, который принесет дисгармонию и заставит понервничать.

Новини.LIVE делится астрологическим прогнозом, кому из знаков Зодиака стоит быть осторожным в октябрьское полнолуние и как пережить этот эмоциональный взрыв без потерь.

Читайте также:

Знак Зодиака, которому стоит быть осторожным в полнолуние

Полная Луна 7 октября станет настоящим вызовом для Весов. Весы — знак мира, дипломатии и гармонии, но именно сейчас жизнь может проверить их на устойчивость. Этот период выведет на поверхность все, что вы пытались приглушить или избежать.

 

Якому знаку Зодіаку варто бути обережним у повню 7 жовтня — Терези
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Полнолуние в Овне может открыть старые обиды, невысказанные эмоции и нерешенные вопросы. Поэтому есть риск резких разговоров и конфликтов как в личной жизни, так и в профессиональной. Где раньше удавалось найти компромисс, теперь может вспыхнуть огонь недоразумений.

Астрологи советуют, несмотря на сильный соблазн отстоять себя, важно не поддаться энергии противостояния. Стоит остановиться перед тем, как реагировать. В период с 6 по 10 октября старайтесь не принимать важных решений и не реагируйте импульсивно на критику. Позвольте эмоциям утихнуть, а уже после 10 октября ситуация станет яснее.

Также делимся с вами другими астрологическими прогнозами, которые могут вас заинтересовать

гороскоп Астрология знаки Зодиака 7 октября полнолуние
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
