Гороскоп на полнолуние 7 октября 2025 — какому знаку Зодиака стоит быть осторожным

Гороскоп для одного знака Зодиака.

Полнолуние в Овне, которое состоится 7 октября, обещает взрывную энергию. Для кого-то оно станет временем быстрых решений и смелых шагов, тогда как других заставит предстать перед вызовами. А для одного знака Зодиака это будет период, который принесет дисгармонию и заставит понервничать.

Новини.LIVE делится астрологическим прогнозом, кому из знаков Зодиака стоит быть осторожным в октябрьское полнолуние и как пережить этот эмоциональный взрыв без потерь.

Знак Зодиака, которому стоит быть осторожным в полнолуние

Полная Луна 7 октября станет настоящим вызовом для Весов. Весы — знак мира, дипломатии и гармонии, но именно сейчас жизнь может проверить их на устойчивость. Этот период выведет на поверхность все, что вы пытались приглушить или избежать.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Полнолуние в Овне может открыть старые обиды, невысказанные эмоции и нерешенные вопросы. Поэтому есть риск резких разговоров и конфликтов как в личной жизни, так и в профессиональной. Где раньше удавалось найти компромисс, теперь может вспыхнуть огонь недоразумений.

Астрологи советуют, несмотря на сильный соблазн отстоять себя, важно не поддаться энергии противостояния. Стоит остановиться перед тем, как реагировать. В период с 6 по 10 октября старайтесь не принимать важных решений и не реагируйте импульсивно на критику. Позвольте эмоциям утихнуть, а уже после 10 октября ситуация станет яснее.

